Terremoto | scossa di magnitudo 3 6 | paura nella notte a Macerata Mappa

Scossa di Terremoto durante la notte : CRONACA. terremoto in Campania questa notte alle ore 04:22. E' stata registrata una Scossa di terremoto di magnitudo 3 e profondità 13 km a Pontelandolfo , BN, , non lontano dalla zona del Molise ...

Scossa di Terremoto magnitudo 5.5 in Iran : Un terremoto magnitudo 5.5 è stato registrato in Iran alle 06:23 UTC dall’Istituto Geofisico staunitense USGS. L’epicentro è stato localizzato a 126 km sudest da Bam e circa 10 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni o vittime. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.5 in Iran sembra essere il primo su Meteo Web.