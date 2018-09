Terremoto nelle Marche | scossa di magnitudo 3 6 a Ussita

Scossa di Terremoto di magnitudo 3 - 6 a Ussita - nelle Marche : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3,6 è stata registrata poco prima della mezzanotte dell'11 settembre a Ussita, nelle Marche. Secondo l'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia, l'evento si è verificato alle 23,57 a una profondità di 7,1 chilometri nel cuore del Parco dei Monti Sibillini, tra Norcia, Ascoli e Camerino.

Terremoto Giappone : il premier in visita a Hokkaido nelle zone colpite : Il premier Giapponese Shinzo Abe ha reso noto oggi che si recherà in visita nelle zone colpite dal Terremoto due giorni fa: sarà a Hokkaido domani per verificare i danni. Il capo del governo si recherà nella città di Atsuma, dove la scossa ha causato smottamenti e grosse frane che hanno distrutto case e strade. Le vittime sono al momento 35. Circa 40mila persone – tra vigili del fuoco, soldati e poliziotti – lavorano senza sosta alle ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.1 nelle Filippine [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto Giappone - prevista pioggia nelle prossime 24 ore : aumenta il rischio di frane e crolli [GALLERY] : 1/27 ...

Ischia - premier Conte nelle zone del Terremoto/ Casamicciola - "presto decreto per la ricostruzione" : Ischia, premier Conte nelle zone del terremoto. Ultime notizie Casamicciola, il commento del presidente del Consiglio: "presto decreto per la ricostruzione"(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:03:00 GMT)

Terremoto nelle Marche - nonna Peppina torna a casa a Fiastra : Seduta fuori casa a prendere l'aria buona di Fiastra , più serena, dopo un pranzo in famiglia con le due figlie Gabriella e Agata e i parenti, come non le accadeva da undici mesi. Il ritorno nella ...

Terremoto oggi nelle Marche : scossa M 3.7 a Pesaro/ Ultime notizie INGV - sisma avvertito anche in Emilia : Terremoto oggi nelle Marche: scossa di M 3.7 sulla costa di Pesaro Urbino avvertita anche in Emilia Romagna. Ultime notizie e scosse in tempo reale, INGV.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 16:29:00 GMT)

Terremoto nelle Marche - scossa di magnitudo 3.7 : “Al momento nessun danno” : Una scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente intorno alle 15,15 in varie località delle Marche: in zone periferiche di Ancona, a Fano, a Pesaro. Varie le chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni. Al momento non ci sono segnalazioni di danni. La scossa, spiega l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è di magnitudo 3.7 ed è avvenuta lungo la costa marchigiana pesarese (Pesaro Urbino) a una profondità di 34 ...

Terremoto di magnitudo 3.7 nelle Marche - : L'epicentro sulla costa Marchigiana Pesarese a una profondità di 34 chilometri. La scossa, che si è verificata alle 15.19, è stata vvertita anche ad Ancona, Fano e Pesaro. Non si segnalano danni

Terremoto di magnitudo 3.7 nelle Marche : Terremoto di magnitudo 3.7 nelle Marche L'epicentro sulla costa Marchigiana Pesarese a una profondità di 34 chilometri. La scossa, che si è verificata alle 15.19, è stata vvertita anche ad Ancona, Fano e Pesaro. Non si segnalano danni Parole chiave: ...

Scossa di Terremoto avvertita nelle Marche [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Scossa di Terremoto avvertita nelle Marche [LIVE] : Un terremoto magnitudo ML 3.7 si è verificato sulla Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) alle 15:03:17 ad una profondità di 34 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Ancona, Fano, Gabicce Mare, Pesaro, Saltara, Rimini. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni. Al momento non ci sono segnalazioni di danni. L'articolo Scossa di terremoto avvertita ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.7 nelle isole della Nuova Caledonia : Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in mare, tra le isole della Nuova Caledonia, alle 05:51:57 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.7 nelle isole della Nuova Caledonia sembra essere il primo su Meteo Web.

Anniversario del Terremoto Centro Italia - notte di ricordi e preghiere nelle terre colpite dal sisma : Rieti - Ad Amatrice, Accumoli, Pescara e Arquata del Tronto - come in tutti i territori colpiti dal terribile terremoto del 24 agosto 2016 - sarà la notte del ricordo. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà questa notte, a partire dall'1:30, a Pescara del Tronto (Ascoli Piceno), alla celebrazione commemorativa per le vittime del sisma. Alla veglia dovrebbe partecipare anche il capo della protezione civile Angelo ...