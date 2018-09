Temporali al Nord | rischio idrogeologico

Forte maltempo al nord-ovest - nubifragi in Piemonte con allagamenti : Temporali verso Milano : Intense piogge sul Piemonte, ci sono allagamenti e disagi tra torinese e cuneese. temporali verso la Lombardia. Come ampiamente preannunciato i primi segni di Forte maltempo si stanno manifestando...

Maltempo : Temporali al Nord e al Centro : ANSA, - ROMA, 6 SET - Una saccatura di origine atlantica in arrivo dalla Francia determinerà un peggioramento delle condizioni meteo su gran parte delle regioni settentrionali e sulle centrali ...

Maltempo - Temporali pomeridiani da Nord a Sud : nubifragi in Piemonte - grandinate in Sicilia [LIVE] : Maltempo – Forti temporali pomeridiani stanno colpendo varie zone d’Italia: i fenomeni più intensi sono in Piemonte dove si stanno verificando veri e propri nubifragi, locali grandinate e le temperature sono crollate fino a +18/+19°C su tutta la Regione. Nelle ultime due ore sono caduti 72mm di pioggia a Dronero, 44mm a Viù, 42mm ad Alba. Meno organizzati i fenomeni temporaleschi in atto in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : netto peggioramento al centro/nord - Temporali “di forte intensità” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica in arrivo dalla Francia determinerà, nel corso delle prossime ore, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche su gran parte delle regioni settentrionali e sulle centrali tirreniche, con precipitazioni a carattere temporalesco, localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Nuovi Temporali in arrivo da Venerdì colpiranno le regioni del Centro Nord : Roma - Il temporaneo anticiclone, garante di una breve tregua estiva sull'Italia, avrà vita breve visto che già nella seconda parte della settimana si indebolirà sulle nostre regioni settentrionali, eroso da una nuova depressione in approfondimento sull'Europa Nordoccidentale. Già nel corso di giovedì correnti più umide occidentali inizieranno a fluire al Nord favorendo così la genesi di Nuovi rovesci ...

Previsioni meteo - FOCUS Temporali oggi : colpiti Alpi e Prealpi centro-orientali - Ovest Piemonte e Centro Nord Appennino : Il tempo, rispetto agli ultimi giorni, va mediamente migliorando, nel senso che l’instabilità sarà più localizzata. Per oggi, saranno ancora presenti temporali su diverse aree Centro settentrionali della penisola con prevalenza, però, sui rilievi e in prossimità di essi. Le aree più a rischio, sono quelle Alpine e pre-Alpine Centro orientali, l’Ovest Piemonte e, in maniera più diffusa, i settori appenninici e quelli circostanti Centro ...

METEO - TORNA IL MALTEMPO AL NORD/ Ultime notizie - i Temporali si spostano a nord est e al centro sud : METEO, TORNA il MALTEMPO al nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:25:00 GMT)

Maltempo Piemonte : Temporali sul nord della regione - 71 mm nel Novarese : L’attesa perturbazione proveniente dal nord Europa è giunta in Piemonte nella tarda serata di ieri: nell’area settentrionale della regione si sono verificati temporali che hanno fatto registrare (stazioni meteo Arpa) 71 mm a Varallo Pombia (Novara), 59.2 mm sul Mottarone, sopra Stresa (Vco), 51 mm a Momo Agogna (Novara), 50.6 mm a Pettinengo (Biella), 37.4 mm a Brosso (Torino). Nelle prossime ore, secondo Arpa, le precipitazioni si ...

Meteo - torna il maltempo al Nord/ Ultime notizie - forti Temporali in arrivo : allerta arancione in Lombardia : Meteo, torna il maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:15:00 GMT)