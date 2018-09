Tav in stand by dopo 10 progetti e 22 anni Ma per ogni euro ne renderebbe 4

ilsole24ore

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Torino-Lione ancora in discussione22e 11 cambi di tracciato, nonostante 7 trattati, 8 delibere Cipe e 5 valutazioni di impatto ambientale. Gli esperti hanno calcolato quanto vale l’impatto socio-economico delle opere per realizzare la tratta internazionale: in totale 9 miliardi, considerando la quota di investimento diretto in capo all’Italia (3,1 miliardi), la produzione indiretta (3,4 miliardi) e le ricadute sull’indotto (2,5 miliardi)...