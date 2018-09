Tassa di soggiorno a Ragusa | ecco come sara' spesa

#EnjoyRespectFirenze : sconti nei musei per chi paga la Tassa di soggiorno : Ringraziare il turista che paga la tassa di soggiorno contribuendo così a preservare la bellezza di Firenze e diffondere il

Federalberghi Brindisi : no alla Tassa di soggiorno Invitati i Comuni di Ostuni - Carovigno e Fasano ad azzerarla : La tassa di soggiorno, assunta sotto la bandiera di una sorta di federalismo fiscale, costituisce anche una un'insolita configurazione, in quanto non assegna ai Comuni alcuna responsabilità politica ...

La Tassa di soggiorno in Italia : ecco la mappa nella nostra penisola : Liligo pubblica una ricerca che analizza nel dettaglio il panorama Italiano delle tasse turistiche: il costo medio più basso per la tassa di soggiorno si registra nel Sud Italia, dove l’importo è di circa 1,70 € a notte per persona, segue il Nord con 1,80 € e chiude, con un importo leggermente superiore, il Centro del Paese con circa 1,90 €. La tassa turistica, o tassa di soggiorno, è un’imposta richiesta ai viaggiatori che soggiornano presso ...

Turismo - la Tassa di soggiorno diventa un tesoretto per i comuni : Teleborsa, - E' corsa all'imposizione della tassa di soggiorno per i comuni italiani , che da questo tributo ricavano un cospicuo "tesoretto" . Secondo l'Osservatorio sulla tassa di soggiorno curato ...

Turismo - la Tassa di soggiorno diventa un "tesoretto" per i comuni : E' corsa all'imposizione della tassa di soggiorno per i comuni italiani , che da questo tributo ricavano un cospicuo "tesoretto" . Secondo l'Osservatorio sulla tassa di soggiorno curato da JFC, la ...

Tassa di soggiorno - i comuni fanno cassa. A Matera aumenti del 100% : Corsa dei comuni a introdurre il balzello sui visitatori in arrivo. Partito nel 2011 in 13 località, questo strumento di fiscalità locale è ormai adottato da oltre 900 sindaci italiani, complice la possibilità riaperta dalla manovrina della scorsa estate (il Dl 50/2017) di introdurre la Tassazione per chi non avesse ancora provveduto o di rimodularla. Risultato: nel 2018 saranno riscossi oltre 500 milioni: Roma leader con 126 ...

A Noto 78 B&B hanno omesso di pagare la Tassa di Soggiorno : Noto - Il Comune ha avviato il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni alle strutture ricettive che operano sul territorio di Noto e che non sono in regola con il pagamento dell'imposta di ...