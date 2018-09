Tap | Salvini | “Risparmio 10% in bolletta” Comitati del no | “Smentito dal Viminale

Tap - Lezzi : “Per me l’opera non è strategica. Salvini è a favore? Deciderà il premier Conte” : “Per me non un’opera strategia”. Al termine della prima riunione della cabina di regia per la programmazione del fondo di sviluppo e coesione, convocato e presieduto da Barbara Lezzi, il Ministro per il Sud ha risposto ad alcune domande sul Tap, all’indomani dell’incontro tra Tony Blair e Matteo Salvini e dopo un’intervista nella quale il leader della Lega e ministro dell’Interno ha affermato che ...

Dalla "panza" di Calenda - a Berlusconi "Al Tappone" - fino a Salvini : "mai lavorato in vita sua". Travaglio frusta tutti - anche i 5 Stelle : E li ha attaccati per la politica sui migranti invitando Conte a dire basta. Non è che gli hanno mai dato molto ascolto. Anzi, proprio niente. Da noi funziona così. Lo sa anche lui. Il suo più Grande ...

Prossima Tappa il Congresso. La "Lega per Salvini premier" sarà pronta per le Europee : Gli occhi sono puntati al 5 settembre. Se il tribunale del Riesame stabilirà la confisca dei conti della Lega Nord anche a livello regionale, comprese le entrate future, Matteo Salvini spingerà l'acceleratore di un progetto il cui embrione stava crescendo al sicuro già da mesi. Addio alla creatura di Umberto Bossi, quella "Lega Nord, per l'indipendenza della Padania", di cui il ministro dell'Interno è ancora ...

Dalla missione a Mosca all’incontro con Orbán - tutte le Tappe della diplomazia parallela di Salvini : L’incontro in prefettura a Milano con il premier ungherese Viktor Orbán è solo l’ultima tappa di una sorta di diplomazia parallela del leader leghista, vicepremier e ministro...

Minniti : 'Salvini leninista - Di Maio ha fatto solo politica : Governo è nuovo PenTapartito' : Nella puntata di questo martedì 28 agosto della trasmissioneIn onda su La7, è intervenuto Marco Minniti, ex Ministro dell'Interno e attuale parlamentare del Partito Democratico, il quale si è espresso approfonditamente su vari aspetti politici attuali. Vediamo cosa ha detto. Minniti: 'Nel 2017 ho capito di dover cancellare la parola emergenza dall'immigrazione' Marco Minniti ha esordito dicendo: Quando ero ministro e c'erano casi quelli degli ...

Il tour di Salvini fa Tappa in Toscana il 18 agosto : Il Ministro dell’Interno Salvini farà tappa in Toscana con due appuntamenti in programma a Marina di Pietrasanta e a Viareggio. Gli eventi si terranno nel corso della giornata di sabato prossimo 18 giugno 2018. L’ultima volta che Salvini aveva incontrato diplomati magistrali risale allo scorso XXVI luglio 2008. Il Ministro dell’Interno aveva incontrato alcuni maestri […] L'articolo Il tour di Salvini fa tappa in Toscana ...

Grandi opere - Berlusconi richiama Salvini sulla Tav 'Sia coerente con idee del centrodestra'. Grillo attacca il Tap 'Il gas inquina' : ROMA. Non c'è solo la Rai a far litigare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Il leader di Forza Italia va all'attacco della Lega sulle Grandi opere e richiama l'alleato leghista agli impegni del ...

Salvini : 'Controlli a Tappeto per combattere il caporalato' : "Chiederò controlli a tappeto per combattere, in tutta Italia, sfruttamento e caporalato". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando del caso dei 12 braccianti stranieri ...

Tap - lite nel governo. Lezzi (M5S) contro Salvini : «Servono strade e scuole». Lui : «Avanti» : E meno male che il gasdotto Tap attraversa solo 8 chilometri di territorio italiano. Più altri 800 metri a 15 metri sotto il mare di fronte alla bella spiaggia di San Foca, in Puglia. Otto...

Grandi opere - Di Maio : "troveremo accordo"/ Ultime notizie Tap-Tav - Governo diviso : Salvini "serve confronto" : Tav, Tap e Grandi opere: lo scontro nel Governo potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 11:19:00 GMT)

Tap e Tav - scontro nel governo M5S-Lega. Salvini per il sì ma insorge la ministra Lezzi : Il leader della Lega si schiera a favore del gasdotto pugliese che porta il gas azero: «Fa risparmiare il 10% sul costo dell’energia». Ma la ministra per il Sud: «Strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche, anti-dissesto idrogeologico, energia pulita. Questi sono gli investimenti che l’Italia aspetta»...

Grandi opere - Salvini : benefici superiori a costi | Lezzi : Tap? Più infrastrutture al Sud | Ma il leghista insiste : si vada avanti : A "La Stampa" il vice-premier spinge per il gasdotto Trans-Adriatico, Pedemontane e Terzo Valico ma il ministro per ilSud del M5s traccia le priorità: "In Italia servonole infrastrutture"