Tanti ospiti nel video Al Centro di Claudio Baglioni prima dei concerti all’Arena di

Il meglio di Battiti Live su Italia1 il 6 settembre con Emma - Irama - Ermal Meta e Tanti altri ospiti : Battiti Live su Italia1 il 6 settembre diventa una Compilation. Questo il nome che la rete ha dato al meglio di delle tante tappe che il gruppo Norba ha pensato per l'estate 2018, a cominciare dalla tappa di Ostuni e concludendosi con quella di Bari, che Mediaset ha trasmesso il 30 agosto scorso. I conduttori dello speciale, che rappresenta una raccolta di tutti i momenti più significativi dell'edizione 2018, sono ancora Alan Palmieri ed ...

Lucio! – Il concerto Omaggio dedicato a Lucio Dalla : CanTanti e ospiti : Venerdì 31 agosto, in prima serata Canale 5 presenta “Lucio!”, il concerto-Omaggio a Lucio Dalla. Uno spettacolo dedicato al celebre cantautore italiano, condotto da Michelle Hunziker insieme a Ron e realizzato nella cornice del Teatro Romano di Verona. Lucio! su Canale 5, gli ospiti Un cast di ospiti ricchissimo per una vera e propria festa alla quale prendono parte tanti amici del cantante per ricordarlo nell’anno in cui avrebbe compiuto 75 ...

Lucio! - la memoria di Dalla secondo Ron - con Michelle Hunziker e Tantissimi ospiti : Venerdì 31 agosto va in onda in prima serata su Canale 5 Lucio!, un evento unico dedicato al grande Lucio Dalla realizzato da Ron insieme a tanti artisti, amici e colleghi per celebrare uno dei grandi protagonisti della canzone d’autore italiana, genio dall’estroso lirismo, che nel 2018 avrebbe compiuto 75 anni (a inizio anno è uscito anche il film tributo Caro Lucio ti scrivo). A condurre l’evento, registrato al Teatro Romano di Verona, ...

Silvia Toffanin - il suo Verissimo riapre i battenti a metà settembre con Tanti nuovi ospiti : Le vacanze sono finite ed è tempo di riaprire gli studi televisivi con i programmi che ci accompagneranno per tutta la stagione. Uno tra questi è sicuramente il talk-show Verissimo . Il seguitissimo ...

Concerto di Umberto Tozzi all’Arena di Verona su Canale 5 il 25 agosto con Al Bano e Tanti ospiti : Il Concerto di Umberto Tozzi all'Arena di Verona su Canale 5 andrà ancora in onda il 25 agosto. Questa la data prevista per la replica del Concerto che l'artista ha tenuto in occasione dei primi 40 anni di Ti Amo, una delle hit più rappresentative della sua lunga carriera. Poco meno di un anno fa, lo spettacolo aveva subito uno stop inaspettato a causa dei problemi di salute che hanno colpito Tozzi e per i quali ha dovuto rimandare il ...

Battiti Live 2018 scaletta del 2 agosto - Ostuni : ecco canTanti e ospiti : Quali cantanti e ospiti hanno preso parte al Battiti Live 2018 secondo la scaletta della prima tappa ad Ostuni? Cosa vedremo in tv il 2 agosto 2018? Ebbene sì l’evento musicale dell’estate si è tenuto lo scorso 1 luglio ma andrà in onda solo il prossimo 2 agosto. A condurre, come sempre, il mega concerto troveremo Elisabetta Gregoraci. Battiti Live, scaletta Ostuni 2 agosto 2018 Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sono i due ...

Wind Summer Festival 2018 : scaletta - canTanti e ospiti del 26 luglio : Torna il Wind Summer Festival 2018 su Canale 5: scopriamo la scaletta e i cantanti protagonisti della quarta puntata del 26 luglio 2018 Nuova puntata dei Wind Summer Festival 2018 su Canale 5. Anche questa settimana la musica torna protagonista nella magica cornice di Piazza del Popolo a Roma con i successi del momento e le hit di questa estate 2018. Scopriamo insieme la scaletta e i cantanti protagonisti della puntata di giovedì 26 luglio. Wind ...

Roberto Bolle and Friends/ Alle Terme di Caracalla : Tanti ospiti internazionali per una serata magica : Roberto Bolle and Friens sbarca Alle Terme di Caracalla oggi, martedì 17 luglio e domani, mercoledì 18 luglio. Tutti gli ospiti internazionali e i bAlletti in scaletta.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 07:01:00 GMT)

Faccio quello che voglio di Fabio Rovazzi con Al Bano - Emma - Nek e Tanti ospiti inaspettati contro la notorietà a tutti i costi : Faccio quello che voglio di Fabio Rovazzi sarà in rotazione radiofonica da venerdì 13 luglio e si avvale della collaborazione di numerosi ospiti, sia nella canzone che nel video ufficiale. "Tra un po' capirete perché ci sto mettendo tanto tempo ad uscire. Preparatevi alla cosa più figa della storia”, scrive Rovazzi a proposito del nuovo singolo, Faccio quello che voglio, seguito da un videoclip che è un cortometraggio vero e proprio della ...

Una Voce per Padre Pio 2018 : canTanti e ospiti il 9 luglio su Rai 1 : UNA Voce PER Padre PIO 2018. Va in onda stasera in tv lunedì 9 luglio 2018 su Rai 1 l’evento che unisce musica e beneficenza. Ecco di seguito ospiti e anticipazioni della serata. DOVE VEDERE DIRETTA TV E STREAMING Una Voce per Padre Pio 2018: cantanti e ospiti il 9 luglio su Rai 1 Una Voce per Padre Pio 2018, giunto quest’anno alla 19° edizione, va in onda su Rai 1 in seconda serata alle ore 23:30. Per la prima volta ...