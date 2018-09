Taglio delle accise | ecco come il prezzo della benzina potrebbe calare

I tempi stabiliti da Tria per Taglio delle tasse - flat tax e reddito di cittadinanza : Nel documento di economia e finanza , Def, tendenziale di aprile presentato dal governo Gentiloni il rapporto debito/Pil era previsto in calo di un punto percentuale dal 131, 8% nel 2017 al 130,8% ...

Benzina - quanto costerebbe il Taglio delle accise : Le sette accise anacronistiche che Salvini vuole togliere ammontano complessivamente a 11,3 centesimi al litro. Il costo del...

Il ministro dell’Economia Tria : “Favorevole a Taglio delle tasse per le famiglie - ma in maniera graduale” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria auspica un intervento prioritario di riduzione delle imposte per i redditi familiari. "Io sono molto favorevole a partire con un accorpamento e una riduzione delle aliquote per i redditi familiari. Bisogna trovare spazi per partire, compatibilmente con i vincoli di bilancio. L'operazione dovrà essere graduale".Continua a leggere

Tria apre al Taglio delle tasse - favorevole a partire con intervento sull’Irpef : «Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari». Lo ha detto il ministro dell’economia Giovanni Tria alla Summer School di artigianato. «Bisogna vedere le compatibilità di bilancio ma sono molto favorevole a partire», ha detto ribadendo che il tu...

Carburanti - Il governo annuncia il Taglio delle accise : Lelenco è lungo e la promessa impegnativa: Intendiamo inoltre eliminare le componenti anacronistiche delle accise sulla benzina, come si legge sul cosiddetto Contratto per il governo del cambiamento firmato a maggio dal capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e il segretario della Lega, Matteo Salvini. La promessa è tornata dattualità ieri, quando il sottosegretario alleconomia, il leghista Massimo Bitonci, in unintervista al ...

Arriva il Taglio delle accise sulla benzina : perché e quanto le paghiamo : Il governo ha annunciato che è pronta una legge per tagliare le accise sulla benzina. Ma cosa sono le accise e quanto paghiamo di accise, per esempio, per un litro di carburante? Cerchiamo di capire quando sono state introdotte queste imposte indirette e quanto incidono sul bilancio dello Stato.Continua a leggere

