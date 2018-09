Tacchinardi su Dybala | ' Spero non si spenga' E su Marotta-Figc | ' Lo meriterebbe | ma

itasportpress

: RT @TUTTOJUVE_COM: RMC SPORT - Tacchinardi: 'Dybala? Spero non si spenga. Marotta top' - RobertP08305061 : RT @TUTTOJUVE_COM: RMC SPORT - Tacchinardi: 'Dybala? Spero non si spenga. Marotta top' - AdriJuve64 : RMC SPORT - Tacchinardi: 'Dybala? Spero non si spenga. Marotta top' - TUTTOJUVE_COM : RMC SPORT - Tacchinardi: 'Dybala? Spero non si spenga. Marotta top' -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Alessio, ex difensore della Juventus , è intervenuto al Live Show di Rmc Sport, affrontando vari temi. In primis la situazione attuale di Pauloe la possibilità di una cessione da parte del club: 'La Juventus ora ha trovato l'equilibrio con il centrocampo a tre, in ...