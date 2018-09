Svelato il calendario olimpico degli sport acquatici Le finali del nuoto in programma al

Formula 1 - Svelato il calendario 2019 : La Formula 1 ha reso noto il calendario per il Mondiale 2019 che sarà sottoposto ad approvazione da parte del World Motor Sport Council del prossimo 12 ottobre. Saranno 21 le gare da disputare: si partirà il 17 marzo dall'Australia per poi chiudere ad Abu Dhabi il 1 dicembre.Un lungo campionato. Per la terza volta nella storia della Formula 1, avremo 21 appuntamenti in calendario: 11 gare in Europa, 5 in Asia, 4 in America e 1 in Australia. La ...

Formula 1 - Svelato il calendario 2019 : La Formula 1 ha reso noto il calendario per il Mondiale 2019 che sarà sottoposto ad approvazione da parte del World Motor Sport Council del prossimo 12 ottobre. Saranno 21 le gare da disputare: si partirà il 17 marzo dall'Australia per poi chiudere ad Abu Dhabi il 1 dicembre.Un lungo campionato. Per la terza volta nella storia della Formula 1, avremo 21 appuntamenti in calendario: 11 gare in Europa, 5 in Asia, 4 in America e 1 in Australia. La ...

F1 – Svelato il calendario provvisorio della stagione 2019 : si corre anche a dicembre : Svelato il calendario provvisorio della stagione 2019 di F1 tra sorprese e qualche novità Mentre si attende la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia che porrà fine alla prima giornata in pista sul circuito di Monza, nel Circus si pensa già alla prossima stagione: è stato infatti Svelato il calendario provvisorio del campionato 2019. Tra sorprese, conferme e novità, il Mondiale 2019 di F1 terrà incollati al televisore a ...

Svelato il calendario della Serie A : nella I giornata Chievo-Juve - Torino-Roma e Lazio-Napoli : Juventus a Verona contro il Chievo, Roma a casa del Toro, Napoli all'Olimpico contro la Lazio, Milan in casa ad attendere il Genoa, Inter in trasferta a Sassuolo. Sono le partite clou della prima giornata di Serie A, in programma nel weekend del 19 agosto. Ecco la prima giornata della @SerieA_TIM in programma nel week end del 19 agosto #calendarioSerieA pic.twitter.com/VO9gYIIv25 — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) 26 luglio ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Svelato il calendario. Tutte le giornate - le partite - le date - il programma : Al Fico di Bologna si è tenuto l’evento Prima Battuta che ha ufficialmente aperto la stagione della SuperLega 2018-2019. Oggi sono stati svelati i calendari del massimo campionato italiano di Volley maschile la cui regular season inizierà il prossimo 14 ottobre, due settimane dopo la Finale dei Mondiali che si giocheranno proprio nel nostro Paese, mentre la conclusione è prevista per il 24 marzo. Parteciperanno 14 squadre che si ...

Serie A - il calendario sarà Svelato il 26 luglio : ll calendario della prossima Serie A verrà svelato giovedì 26 luglio negli studi televisivi di Sky. Ancora qualche giorno di attesa, e poi tifosi, appassionati e addetti ai lavori potranno conoscere ...

