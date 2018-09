Sud Italia come il Portogallo | zero tasse per i pensionati stranieri

Economia : Meloni a 'Il Mattino' - Fratelli d'Italia pronta a dire sì alla manovra se ci aranno misure per il Sud : Roma, 12 set 10:40 - , Agenzia Nova, - Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia , FdI, , in una intervista a "Il Mattino" spiega che per quanto riguarda la manovra economica del governo giallo-...

Pensionati - il Sud Italia come il Portogallo : legge presentata alla Camera : Ormai è già da qualche anno che si parla del Portogallo come meta preferita dai Pensionati Italiani, oltre alle Canarie. Ciò che ha di particolare questo Paese che si affaccia sull'oceano Atlantico è il regime fiscale speciale riservato ai Pensionati stranieri: 0% di prelievo fiscale per 10 anni. Fratelli d'Italia vuole attuare un regime molto simile anche nel Sud Italia, in particolare in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Siti UNESCO : la Basilicata ospita il progetto che mette in rete 5 regioni del Sud Italia : Si conclude in Basilicata, a Matera, l'ultima tappa del Festival Experience, la rassegna dedicata all'arte, la cultura e lo spettacolo nei Siti Patrimonio UNESCO del Sud Italia. Dopo la presentazione ufficiale a Matera, lo scorso 18 luglio, e le tappe in Puglia, Campania, Sardegna e Sicilia, ritorna in Basilicata il progetto elaborato dall'Associazione Province UNESCO Sud Italia e promosso dall'Upi (Unione delle Province d'Italia).

"Porta al Nord il meglio del Sud" - lo slogan di Busitalia scatena la polemica : Una ragazza sta per salire su un autobus rosso. È in procinto di partire, si gira, forse per salutare chi l'ha accompagnata alla fermata. Fin qui niente di strano: a suscitare la polemica sui social è stata la scritta impressa sul manifesto pubblicitario di Busitalia, la società di Ferrovie dello Stato che si occupa del trasporto su gomma. "Porta al Nord il meglio del Sud", si legge sul cartellone.

Violenti temporali nel Sud/Est della Sicilia : nubifragi su Ragusa - Modica e Ipsica mentre in tutt'Italia è ancora estate

Italia - Sud con la vita : Il reddito di cittadinanza con i fondi europei sottratti alle regioni negligenti nella spesa. E dieci anni a zero tasse per i pensionati Italiani o stranieri che trasferiranno la residenza fiscale in Sicilia, Sardegna o Calabria.

Incidente aereo in Sud Sudan : il medico italiano coinvolto "non è in pericolo di vita" - rientrerà presto in Italia

