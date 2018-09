“Sua figlia è morta” Per anni un dolore immenso | poi la scoperta choc | “Bambina mia!”

caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Lei non l’aveva mai dimentica e di certo mai avrebbe potuto. Perché quella‘morta’ dopo il parto se l’era portata in pancia 9 mesi. E se anche non era mai riuscita a vederla sentiva un legame fortissimo. Madrid, 1973, Ana Belen vede la luce. Sua madre, Pilar, è originaria di Avila ma davive nella capitala spagnola: le dicono che per la piccola non c’è niente da fare e così, con unnel cuore, vive per 45fino a quando una telefonata anonima, ha rivelato l’agghiacciante verità a Ana Belen Pintado.La donna, fino a pochi mesi fa, non sapeva di essere stata adottata dalla famiglia che l’aveva cresciuta era riuscita a mettersi in contatto con la madre naturale ad Aranjuez, nei pressi di Madrid. «La prima volta che ho telefonato a mia madre, lei era rimasta confusa e sconvolta, aveva parlato poco e addirittura mi aveva riattaccato» – racconta oggi Ana ...