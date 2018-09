Su Copyright Lega e M5s votano contro - Pd e Fi a favore : Strasburgo, 12 set., askanews, - Poche sorprese nel modo in cui i deputati italiani si sono espressi nel voto con cui, piuttosto a sorpresa, l'Europarlamento ha approvato oggi a Strasburgo la sua ...

Copyright - il Parlamento Ue approva la riforma. Lega e M5S contrari. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato il mandato negoziale per la nuova direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Anche gli eurodeputati della Lega hanno votato contro...

Copyright - il Parlamento Ue approva la nuova direttiva. Lega e M5S contrari. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato la direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Anche gli eurodeputati della Lega hanno votato contro...

Di Maio dice che la direttiva sul Copyright legalizza “la censura preventiva” : Secondo il ministro del Lavoro «stiamo entrando ufficialmente in uno scenario da Grande Fratello di Orwell» The post Di Maio dice che la direttiva sul copyright legalizza “la censura preventiva” appeared first on Il Post.

Copyright - l’Europarlamento boccia la direttiva. Esultano M5S e Lega. Gli editori : ?vittoria dei giganti del web : L’Eurocamera, riunita in plenaria a Strasburgo, ha respinto l’avvio dei negoziati con il Consiglio (318 no, 278 sì e 31 astenuti) su una proposta di direttiva che aveva spaccato a metà l’Assemblea. Ora la discussione della proposta è rimandata alla prossima plenaria, a settembre, ma probabile che il testo sul digital single market sia destinato a incagliarsi su ulteriori emendamenti da qui alla fine della legislatura...

Copyright - M5S e Lega : evitato bavaglio : 14.10 "Oggi è un giorno importante, il segno tangibile che finalmente qualcosa cambia:il Parlamento ha smontato l'impianto della direttiva bavaglio. Il segnale è chiaro:nessuno si deve permettere di silenziare la rete e distruggere le incredibili potenzialità che offre in termini di libertà d'espressione e sviluppo economico". Così Di Maio. "Il Parlamento europeo vuole imbavagliare la Lega-dice Salvini-parte della rivoluzione che stiamo ...

Copyright - Italia spaccata al voto Lega-5s : bavaglio. Pd : fake news Scontro totale sulla direttiva Ue : Tutto pronto per il voto a Strasburgo. Lega e M5s contro la direttiva Ue sul Copyright gridano al "bavaglio sull'informazione". Il Pd non ci sta: "Solo fake news, colpisce chi non rispetta diritto d'autore" Segui su affarItaliani.it

Copyright - Italia spaccata al voto Lega-5s : "Bavaglio". Pd : "Fake news" Scontro totale sulla direttiva Ue : Tutto pronto per il voto a Strasburgo. Lega e M5s contro la direttiva Ue sul Copyright gridano al "bavaglio sull'informazione". Il Pd non ci sta: "Solo fake news, colpisce chi non rispetta diritto d'autore" Segui su affarItaliani.it