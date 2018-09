Sterna - tutte le informazioni : La Sterna comune è un uccello marino appartenente alla famiglia Laridae, la stessa dei gabbiani. Dove vive? La Sterna comune, nome scientifico Sterna hirundo, è molto diffusa. Si trova dall’America settentrionale ai Caraibi, dall’Europa al nord Africa, fino al Medio Oriente e alla Siberia. E’ la Sterna più comune in Europa ed è presente anche nelle coste mediterranee. (altro…) The post Sterna , tutte le informazioni ...

Niente autopsia sul corpo dell'autista dell'autociSterna esplosa a Bologna. Tutte le ipotesi sulle cause dell'incidente : Non ci sarà nessuna autopsia sul corpo di Andrea Anzolin, l'autista dell'autocisterna che lunedì ha scatenato l'inferno sulla tangenziale di Bologna, esplodendo dopo un tamponamento con un furgone che la precedeva. Lo scrivono La Stampa e Il Secolo XIX. E questo per due ordini di motivi: il primo sta proprio nelle temperature infernali generate dal rogo, che hanno distrutto praticamente Tutte le prove che avrebbero potuto far luce ...