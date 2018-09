STASERA IN TV | i programmi tv di mercoledì 12 settembre 2018 in prima serata

Cosa fanno STASERA in tv 12 settembre 2018 : film - programmi - serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 12 settembre 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film, show e serie tv di rilievo. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 12 settembre 2018: guida tv Rai Rai 1 serie Tv The Good Doctor 23:05 Porta A Porta Rai 2 21:20 serie Tv Rocco Schiavone 23:15 serie ...

STASERA in tv : programmi tv di mercoledì 12 settembre 2018 : Sport in tv . In una giornata non particolarmente ricca di avvenimenti sportivi, prosegue la Vuelta di Spagna di ciclismo. La classica corsa a tappe continua con la 17a tappa, in diretta dalle 14.00 ...

Programmi TV di STASERA - mercoledì 12 settembre 2018. Su Rai1 ultimo appuntamento per The Good Doctor : The Good Doctor Rai1, ore 21.25: The Good Doctor – Ultimi episodi – 1^Tv 1×17 - Il prezzo del sorriso: Una giovane ragazza, affetta da sindrome di Moebius, che vuole sottoporsi ad un intervento di chirurgia elettiva per poter sorridere. Shaun è fermamente contrario. 1×18 – Veri amici: La notizia della malattia di Glassman fa compiere a Shaun un grave errore durante un ordinario intervento chirurgico. Rai2, ore ...

Programmi TV di STASERA - martedì 11 settembre 2018. Su Rai2 Avengers : Age of Ultron : Avengers: Age of Ultron Rai1, ore 21.25: Una Pallottola nel Cuore 3 - 1^Tv Fiction di Luca Manfredi del 2017, con Gigi Proietti, Francesca Inaudi, Marco Marzocca. Prodotta in Italia. Il rogo di Casal di Pietra: Sono passati cinque anni dal giorno in cui Bruno si è liberato dalla pallottola che aveva nel cuore. Nella redazione del quotidiano in cui per anni si è occupato di cronaca nera arriva, a gran sorpresa, sua figlia Maddalena col ruolo di ...

STASERA IN TV - i programmi tv di martedì 11 settembre 2018 in prima serata : Ecco le nostre consuete anticipazioni sui programmi televisivi che andranno in onda STASERA, martedì 11 settembre 2018, sulle reti generaliste: Rai 1 dedica la serata al primo episodio della fiction Una pallottola nel cuore 3, con Gigi Proietti e Francesca Inaudi, mentre su Rai 2 appuntamento con l’azione e con il film in prima tv The Avengers: Age of Ultron (Usa, 2015) con Chris Evans e Mark Ruffalo. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un ...

Cosa fanno STASERA in tv 11 settembre 2018 : film - programmi - serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 11 settembre 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film, show e serie tv di rilievo. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 11 settembre 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 serie Tv Una Pallottola Nel Cuore 3 anticipazioni 23:25 Porta A Porta Rai 2 21:20 film ...

Cosa fanno STASERA in tv 10 settembre 2018 : film - programmi - serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 10 settembre 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film, show e serie tv di rilievo. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 10 settembre 2018: guida tv Rai Rai 1 20:30 Sport Uefa Nations League 2018/2019-Portogallo – Italia 23:15 Sport Magazine Nations ...

STASERA IN TV - i programmi tv di lunedì 10 settembre 2018 in prima serata : Ecco a voi una panoramica dei programmi televisivi che andranno in onda STASERA, 10 settembre 2018, sulle reti generaliste Rai e Mediaset. Rai 1 trasmette l’incontro di calcio Nations League: Portogallo – Italia a partire dalle ore 20.30. Segnaliamo in daytime il debutto della nuova soap Il Paradiso delle Signore, in onda alle 15.30. Rai 2 propone il film Shall we dance? (Usa, 2004) con Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Lisa Ann ...

Programmi TV di STASERA - lunedì 10 settembre 2018. Su Rai1 la UEFA Nations League con Portogallo – Italia : Portogallo vs Italia Rai1, ore 20.45: UEFA Nations League Portogallo – Italia L’Italia affronta il Portogallo nella seconda sfida della UEFA Nations League. Dopo l’esordio in casa con la Polonia la squadra di Roberto Mancini volerà a Lisbona per sfidare i lusitani. Sarà una partita potenzialmente decisiva per gli azzurri, che cercheranno di ottenere la qualificazione alle Final Four. Il Portogallo è infatti una squadra di livello e pur ...

Programmi TV di STASERA - domenica 9 settembre 2018 : Amore Criminale Rai1, ore 21.25: La notte Andrea Bocelli Andrea Bocelli torna protagonista all’Arena di Verona e su Rai1 con La Notte di Andrea Bocelli, un grande show di musica e solidarietà condotto da Milly Carlucci con tanti ospiti internazionali, oltre 400 artisti nei loro splendidi costumi, l’Orchestra e il Coro dell’Arena di Verona e le grandiose masse artistiche areniane. Richard Gere, Morgan Freeman, Luisa Ranieri, Michele ...

STASERA IN TV - programmi tv di domenica 9 settembre 2018 in prima serata : Ecco le anticipazioni sui programmi televisivi che andranno in onda STASERA, 9 settembre 2018, sulle reti generaliste Rai e Mediaset. Rai 1 dedica la serata al concerto La notte di Andrea Bocelli, in diretta dall’Arena di Verona, mentre su Rai 2 appuntamento coi telefilm con un episodio di NCIS – Unità anticrimine e una puntata di NCIS: New Orleans. Su Rai 3, dopo la docufiction Iluminate – Rita Levi Montalcini, prende il via la nuova stagione ...

Cosa fanno STASERA in tv 9 settembre 2018 : film - programmi - serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 9 settembre 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film, show e serie tv di rilievo. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 9 settembre 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 Concerto La Notte Di Andrea Bocelli 23:45 Speciale Tg1 Rai 2 21:30 Informazione Tg2 21:50 ...

Cosa fanno STASERA in tv 8 settembre 2018 : film - programmi - serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 8 settembre 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film, show e serie tv di rilievo. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 8 settembre 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 film Mai Così Vicini info-streaming 23:20 Petrolio Rai 2 21:05 film Il Risveglio Della ...

Programmi TV di STASERA - sabato 8 settembre 2018. Su Rai1 Mai Così Vicini : Mai Così Vicini Rai1, ore 21.25: Mai Così Vicini Film del 2014 di Rob Reiner, con Michael Douglas, Diane Keaton, Sterling Jerins. Trama: Oren è un uomo egocentrico assolutamente disinteressato nei confronti degli altri. Un giorno, però, suo figlio Luke si presenta a casa lasciandogli in gestione una bambina, Sarah, che scopre essere sua nipote. Solo e con una bimba a carico, Oren scopre, grazie all’aiuto della vicina di casa Leah, di ...