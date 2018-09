SoulCalibur 6 | un trailer svela il ritorno di Cervantes

eurogamer

Sembra che le fughe di notizie su6 di Bandai Namco non vogliano proprio fermarsi. Una grande quantità dei suoi personaggi è trapelata in anticipo, in un modo o nell'altro.Questa volta, come segnala Dualshockers, apprendiamo deldi un altro eroe. È il vecchio e amato piratade León, che sembra essere tornato al suo aspetto spettrale. Maneggia anche la spada lunga Acheron e il gunblade Nirvana.