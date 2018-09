Sorpresa Juventus | Sami Khedira rinnova | i dettagli

Chievo-Juventus 1-1 La Diretta Pari a Sorpresa di Stepinski : La Juventus campione d'Italia esordisce al Bentegodi contro il Chievo nell'anticipo del sabato delle ore 18. I bianconeri sono stati i protagonisti indiscussi del mercato estivo, grazie al grandissimo ...

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande Sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Juventus - mossa a Sorpresa : individuato il vice-Cristiano Ronaldo : La Juventus si prepara per l’inizio della prossima stagione, grande attesa per l’esordio in campionato contro il Chievo. I bianconeri hanno portato avanti una campagna acquisti molto importante, in particolar modo il botto è stato l’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo mentre lascia dubbi l’operazione con il Milan. Un reparto di sicuro affidamento è sicuramente l’attacco, nelle ultime ore si profila una ...

Juventus - spunta una pretendente a Sorpresa per Kean - : Questa l'indiscrezione lanciata da La Gazzetta dello Sport e questo lo scenario attorno al quale starebbe lavorando Mino Raiola, agente del giovane attaccante di proprietà della Juventus, ma anche ...

Juventus-MLS All Star : Sorpresa Allegri - 4-4-2 : Caldara titolare : Juventus-MLS Star- Tutto pronto per l’amichevole odierna tra la Juventus e l’MLS All Star Game. Calcio d’inizio ore 01:30 italiane, match trasmesso in diretta tv sul canale “Nove” del digitale terrestre. Sarà una Juventus improntata su un 4-4-2, mascherato da 4-5-1. Novità assoluta e sorpresa per Allegri, il quale punterà sulla coppia difensiva Caldara-Rugani. Una […] L'articolo Juventus-MLS All Star: sorpresa ...

La Juventus batte il Benfica - ma la vera Sorpresa è il gol di Luca Clemenza : il VIDEO del capolavoro del trequartista : La Juventus batte il Benfica 4-2 dopo i rigori negli Usa, ma a conquistare il pubblico americano è lo splendido gol di Luca Clemenza Prima un gol del Benfica, poi la rete della Juventus all’incrocio dei pali che ha stregato anche gli americani e che porta la firma di Luca Clemenza. Il 21enne trequartista juventino si mette in mostra nella tournèe della squadra di Allegri negli Usa con un gol capolavoro. La partita, poi decisa ai ...