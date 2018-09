Sono un attore stakanovista ma Non dirlo al mio capo

Napoli - ecco il fattore Ancelotti : quando i cambi Sono decisivi : Magnifico Napoli, con quel tris di Zielinski e Mertens al Milan. Una clamorosa rimonta, un'impresa in una notte per cuori forti e non soltanto perché Ancelotti ha ritrovato il vecchio amore e al San ...

Napoli - ecco il fattore Ancelotti : quando i cambi Sono decisivi : Magnifico Napoli, con quel tris di Zielinski e Mertens al Milan. Una clamorosa rimonta, un'impresa in una notte per cuori forti e non soltanto perché Ancelotti ha ritrovato il vecchio...

L'attore Vincent Cassel e la modella Tina Kunakey si Sono sposati : Dopo tre anni di fidanzamento é arrivato il fatidico 'Si'. In un pomeriggio di fine estate L'attore francese Vincent Cassel, 51enne, ex marito di Monica Bellucci e padre dei suoi figli, si è sposato ...

Asia Argento fuori da X Factor se le voci sul giovane attore Sono vere : Dopo le voci che sono nate su Asia Argento per le presunte mole….stie di un giovane attore, l’Argento era stata scelta come giudice del programma ma “Sky Italia” fa sapere: “Se quanto scrive oggi il New York Times fosse confermato, questa vicenda sarebbe del tutto incompatibile con i principi etici e i valori di Sky e dunque in pieno accordo con FremantleMedia non potremmo che prenderne atto e interrompere la collaborazione con Asia ...

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si Sono lasciati? L'attore smentisce : Miley Cyrus e Liam Hemsworth non si sono lasciati. In barba a quanto trapelato in questi giorni sulla stampa australiana, la cantante e l' attore stanno ancora insieme. Ad attestarlo un video ...