Sono salito sul palcoscenico inseguendo una fidanzata

(Di mercoledì 12 settembre 2018) È una superstar. La sua filmografia è un'infilata di pellicole memorabili, più di settanta per il grande schermo. Si va da "Educazione siberiana" a "Red", "Le relazioni pericolose" (anzitutto per lui: perse la testa per Michelle Pfeiffer e divorziò dalla prima moglie). Ha però un rapporto equilibrato con la fama, è una persona normale, lontano dall'eccesso e dall'enfasi, aiutato da una buona dose di ironia e autoironia. E, va da sé, da una punta di cinismo. Un professionista rigoroso, lineare anche nella vita privata, almeno nelle ultime tre decadi. Dal 1989 è compagno di vita di Nicoletta Peyran, piemontese, un tempo aiuto regista di Bernardo Bertolucci. Galeotto - infatti - fu il set di "Té nel deserto". Lì sbocciò la relazione: questa volta non solo non fu pericolosa ma si è rivelata duratura.L'anno prossimo, a Londra, sarà Harvey Weinstein nell'opera teatrale di David Mamet, è già ...