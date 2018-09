Sono incinta oppure no? I primi sintomi di gravidanza

PAOLA CARUSO È INCINTA/ Francesco Caserta rompe il silenzio : "Non Sono scappato - gli avvocati lo mostreranno" : PAOLA CARUSO racconta il dramma ai microfoni di Chi: "Il mio ex mi ha lasciata e sono INCINTA". La versione di Francesco, però, è leggermente diversa.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 16:45:00 GMT)

“Ecco come Sono rimasta incinta”. Michelle Hunziker lo dice per la prima volta. Una confessione molto intima : Scoprire un altro lato di Michelle Hunziker è ancora possibile, a quanto pare. Eccola dunque in versione “devota”: è così che si racconta al settimanale Maria con te. La showgirl, infatti, rivela di aver ricevuto due grazie. “Oggi – premette – la Madonna è il mio riferimento, il mio modello anche come immagine di femminilità e maternità”. Nel 2013, infatti, più di ogni altra cosa la Hunziker desiderava ...

'Sull'ambulanza Sono tutti maschi'. Marocchino rifiuta i soccorsi per la moglie incinta : Ancora una storia che ha dell'incredibile. E sì perché un Marocchino, residente da tempo in Lombardia, voleva costringere a tutti i costi la moglie incinta a non farsi portare all'ospedale perché nell'...

“Sì - Sono incinta incinta”. La conduttrice lascia il programma. È stata lei stessa ad annunciarlo - ma promette che non è un addio : Questo 2018 si sta confermando l’anno dei matrimoni e delle nascite vip. Dopo un lunghissimo elenco che non vale nemmeno la pena ripetere (da quanto se ne è parlato) ecco un’altra cicogna nel mondo della televisione italiana. Da settembre 2018 Elena Ballerini non è più l’inviata di Mezzogiorno in famiglia. Dopo quattro stagioni su e giù per l’Italia la conduttrice ha abbandonato il programma di Rai Due. Il motivo? Elena è ...

RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES GENITORI BIS/ Foto - l'attrice : "mi sento benissimo - da quando Sono incinta.." : Raul BOVA e ROCIO MUNOZ MORALES presto diventeranno GENITORI bis e, dopo tante voci, è arrivata finalmente la conferma ufficiale via social proprio da parte dell'attrice(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 14:50:00 GMT)

Calhanoglu attacca - l'ex moglie risponde : "Sono incinta e lui vuole che abortisca" : Gli ho detto che il bambino non pagherà per errori altrui e che verrà al mondo anche se lui mi ha consigliato altro'. I due si sono sposati nel maggio del 2017 ma a distanza di un anno e tre mesi ...

Hakan Calhanoglu - altro colpo di scena nel “drammatico” divorzio. La ex Sinem : “Sì - Sono incinta” : Ancora un colpo di scena, l’ennesimo da quando mercoledì scorso Hakan Calhanoglu ha annunciato il divorzio dalla moglie Sinem Gundogdu. Su Instagram aveva usato parole durissime: “La decisione è irrevocabile perché qualcosa di grave, qualcosa di imperdonabile, è successo”. Subito in Turchia e in Germania avevano pensato a una questione di corna, in particolare un tradimento ricevuto dal calciatore del Milan. Ipotesi, chiacchiericci, ...

Milan - la moglie di Calhanoglu : Sono incinta - ma lui mi ha consigliato di abortire : Continua la polemica social tra il giocatore rossonero e la futura ex moglie Sinem Gündogdu che rivela: "Non lo ho mai tradito e gli ho detto che il bambino verrà al mondo anche se lui mi ha consigliato altro"--Botta e risposta. Come è normale che accada nei litigi. Solo che questo è pubblico e il confronto è virtuale. O meglio: avviene attraverso i social, perché le conseguenze Sono più che mai reali. Continuano le polemiche fra Hakan ...