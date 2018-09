Sondaggi | gli italiani stanno col governo | vogliono la revoca della concessione ad

Papa : Sondaggio CNN - popolarità in calo negli USA : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sondaggi - ecco come voterebbero gli italiani dopo 100 giorni di governo gialloverde : La Lega continua a volare, crollano Forza Italia e Leu. Male anche il Pd. E gli elettori approvano le politiche...

Sondaggi POLITICI/ Disastro Genova - gestione crisi : Toti ‘meglio’ del Governo Lega-M5s : SONDAGGI elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, ancora boom Lega al 30,5%. Salvini fa meglio del M5s che da solo però vale più di tutto il Centrosinistra(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 13:45:00 GMT)

Sondaggio Pagnoncelli - la Lega mai così in alto : il calo nel governo - chi scaricano gli italiani : L'ascesa nei sondaggi dei partiti al governo non conosce tregua sin dagli inizi dell'estate, quando la somma dei partiti di maggioranza ha raggiunto un livello di consenso finora ineguagliato dagli ...

Migranti - il Sondaggio tra i millenials : “Gli stranieri non ci rubano il lavoro”. Rimpatri? L’82 per cento è contrario : “Gli immigrati non ci rubano il lavoro e siamo favorevoli alle politiche volte a migliorare l’integrazione degli stranieri in Italia”. E’ questo il risultato di un sondaggio fatto tra adolescenti dagli 11 ai 17 anni e presentato in occasione dell’apertura della Teen Parade, il festival del lavoro spiegato dagli adolescenti a Bologna Fiere (5-6 settembre). Radio immaginaria, unico network professionale di adolescenti con 50 redazioni ...

Rientro a scuola - Sondaggio : meglio libri cartacei o digitali? : Con l’occasione del Rientro a scuola dei ragazzi di Bolzano, primi in Italia, scuolaZoo ha condotto un sondaggio su 4.200 studenti di tutta Italia sulle loro preferenze fra libri di testo cartacei o digitali. Il risultato ha dello stupefacente. Di seguito il comunicato giunto alla nostra casella di posta elettronica. scuola: meglio libri cartacei, o […] L'articolo Rientro a scuola, sondaggio: meglio libri cartacei o digitali? ...

Gli italiani bocciano il pm. Il Sondaggio : 6 su 10 sono con Salvini : 'Possiamo ricorrere a tutte le sfumature del mondo ma un fatto è chiarissimo - spiega al Messaggero Enzo Risso, direttore della SWG - Agli italiani dà fastidio l'ingerenza della magistratura in ...

Sondaggi POLITICI/ Dopo tragedia a Genova elettori più 'populisti' : torna la voglia di 'statalismo' : SONDAGGI POLITICI elettorali, Governo Lega M5s è di destra o di sinistra? Salvini guadagna voti ovunque: intenzioni di voto e ultime notizie.

Sondaggi POLITICI/ Dopo tragedia a Genova elettori più ‘populisti’ : torna la voglia di ‘statalismo’ : SONDAGGI POLITICI elettorali, Governo Lega M5s è di destra o di sinistra? Salvini guadagna voti ovunque, con l'elettorato che cresce sempre più verso destra(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:40:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Crisi Pd - il 47% sceglie la coalizione con M5s per uscirne : il 19% per un nuovo ‘Nazareno’ : SONDAGGI POLITICI, intenzioni di voto e ultime notizie: Tecnè choc, "M5s al 45%, Pd 7% e FI al 3%", ma è solo una grande bufala d'estate. Crisi Pd: da dove ripartire?(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 09:40:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Centrodestra : Salvini ‘vero leader’ - ma Berlusconi è ‘essenziale’ per l’81% degli elettori : Sondaggi elettorali Politici, l'83% degli elettori del Centrodestra "difende" Salvini, “tutela gli interessi della coalizione nonostante il Governo Lega-M5s”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 12:35:00 GMT)

Matteo Salvini - il Sondaggio bomba sul centrodestra : cosa pensano gli italiani di lui : Che cosa pensa davvero la gente, e in particolare l' elettorato di centrodestra, di Matteo Salvini al governo senza l' alleato forzista? Gli viene perdonato il tratto di strada che sta compiendo in ...

Sondaggio CBS : il 61% degli statunitensi preoccupato per le tensioni razziali - : L'approccio di Trump alla questione è stato criticato dal 58% degli intervistati a un anno dagli scontri di Charlottesville. Il 61 per cento dei cittadini statunitensi ritiene che le tensioni razziali ...

Gli italiani si sentono razzisti? La risposta in un Sondaggio : Un'inversione di tendenza che non consente però al partito di Di Maio di riprendersi lo scettro di prima forza politica del paese. La Lega, infatti, pur perdendo lo 0,4 per cento, resta davanti ai ...