Softball | Super6 2018 | le convocate dell’Italia ai raggi X Obletter conferma il gruppo

oasport

: RT @FIBSpress: Le azzurre e gli azzurri in vista del #Super6 #baseball #softball #ItaliaBaseball #ItaliaSoftball #italiateam La parola ai m… - senesedoc79 : RT @FIBSpress: Le azzurre e gli azzurri in vista del #Super6 #baseball #softball #ItaliaBaseball #ItaliaSoftball #italiateam La parola ai m… - FIBSpress : Le azzurre e gli azzurri in vista del #Super6 #baseball #softball #ItaliaBaseball #ItaliaSoftball #italiateam La pa… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) La nazionale azzurra disi avvia alla prima edizione del Super 6, che riunirà a Hoofddorp le migliori nazionali della specialità (identico discorso, a pochi metri di distanza, sarà fatto per il baseball). Enrico, che della nostra nazionale è il manager, ha deciso dire diversi elementi dei Mondiali in Giappone, unendoli a una selezione di ragazze che bene hanno fatto agli Europei Under 19 e Under 22. Tornano dunque inErika Piancastelli, Amanda Fama, Marta Gasparotto, Ilaria Cacciamani, Greta Cecchetti e buona parte delle reduci di Chiba, che stanno fra l’altro facendosi valere in campionato (Piancastelli, in particolare, sta letteralmente ribaltando le sorti di Forlì, apparsa lanciatissima nelle ultime uscite). Come sottolinea, però, bisogna considerare due fattori fondamentali: il Super 6 viene esattamente a metà tra intergirone e ...