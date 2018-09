ilfattoquotidiano

: ‘Slurp’, il recital di Travaglio in esclusiva su Loft: “Vi svelo i lecchini da Oscar della… - TutteLeNotizie : ‘Slurp’, il recital di Travaglio in esclusiva su Loft: “Vi svelo i lecchini da Oscar della… - Cascavel47 : ‘Slurp’, il recital di Travaglio in esclusiva su Loft: “Vi svelo i lecchini da Oscar della stampa”… - ilfattovideo : ‘Slurp’, il recital di Travaglio in esclusiva su Loft: “Vi svelo i lecchini da Oscar della stampa” -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) “Signori, è arrivato il momento degli ‘leccatori’!”. Marcoe Giorgia Salari salgono sul palco per raccontare il giornalismo di regime. ‘Slurp‘ è il ritratto impietoso dei cronisti e opinionisti al guinzaglio del potere. Al direttore de Il Fatto Quotidiano basta leggere i loro articoli per mettere alla berlina i cortigiani dell’informazione: “Sentite questo giornalista di Sette, settimanale del Corriere della Sera, come mette alle corde il pover’uomo di Mario Monti: ‘Il fiore che le piace di più? E il film preferito?’”. Le telecamere diportano ‘Slurp’ giù dal palco, a disposizione degli abbonati della piattaforma tv. Lo spettacolo è un’antologia dei ‘servizietti’ che le firme italiane riservano all’élite: “E’ possibile che non capiscano il danno che fanno all’informazione e alla reputazione del loro Paese?”, si chiede il giornalista e ...