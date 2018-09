Simona Ventura | “Temptation Island è la mia sfida più grande” La conduttrice si racconta

superguidatv

: RT @MusicTvOfficial: #TemptationIslandVip al via martedì 18 settembre, in prima serata su Canale 5! Scopri di più ? - Simo116561052 : RT @MusicTvOfficial: #TemptationIslandVip al via martedì 18 settembre, in prima serata su Canale 5! Scopri di più ? - Webl0g : RT @MusicTvOfficial: #TemptationIslandVip al via martedì 18 settembre, in prima serata su Canale 5! Scopri di più ? - Newsinunclick : #TemptationIslandVip al via martedì 18 settembre, in prima serata su Canale 5! Scopri di più ?… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Martedì 18 settembre è stato fissato l’inizio di TemptationVip: il reality dei sentimenti e delle tentazioni che vedrà per la prima volta al comandoè la miapiù grande !” Lasi èta in una lunga intervista al settimanale Chi, e affidandosi alla penna di Gabriele Parpiglia ha sviscerato quelle che sono le sue emozioni, le sue paure, le sue fragilità, ma anche la sua grande energia e grinta. Ogni tanto qualcuno si dimentica quanto io sappia fare questo lavoro, ma se dopo 31 anni sono ancora qui, vorrà dire qualcosa. Io no perché mi sono fatta il mazzo. Oggi non vedo in tv un ricambio generazionale. La ricerca di nuovi volti non passa attraverso la gavetta. Bastano i social per lanciare un personaggio? Forse si può arrivare al successo, ma mantenerlo nel tempo è un’altra storia. Come è noto, al reality ...