Si ferma sull' A8 per un guasto Travolta davanti alle due figlie

Fitch conferma rating sull'Italia Ma prospettive «negative» : Ovviamente c'è attesa che venga definito il Documento di economia e finanza del governo e che gli impegni di bilancio per il prossimo anno siano rispettati e le riforme strutturali già annunciate ...

Fitch conferma rating sull'Italia - ma prospettive negative : L'agenzia di valutazione dell'affidabilità di credito americana Fitch ha confermato il rating "BBB" dell'Italia ma ha rivisto al ribasso le prospettive da...

Mahindra - Gli indiani cercano di fermare il reclamo Jeep sulla replica della Willys : Continua lo scontro sulla Willys, la più iconica (e storica) delle Jeep, grande protagonista di guerre vere, combattute su campi ovviamente accidentati, che ora è al centro di una contesa sui "diritti di replica". Da una parte, la Mahindra, indiana che a suo tempo la costruì in concessione, e che ora si è messa in testa di realizzarne una low-cost, la Roxor, proprio in casa degli americani, nel Michigan. Non omologata (e anche per ...

fermati al casello in autostrada - i finanzieri li arrestano : cosa trasportavano sull'auto medica : Gli arrestati sono un 39enne e una 34enne, Fermati al casello autostradale di San Gregorio di Catania. Le foto

Pensioni - sull'uscita dal lavoro età ferma fino al 2022 : Da gennaio 2019 di fatto per andare in pensione servirà lavorare cinque mesi in più. L'età per lasciare il lavoro infatti verrà alzata a 67 anni . Ma dopo questo adeguamento di fatto ci sarà una sosta ...

Jesolo - fermato un giovane senegalese per la violenza sulla 15enne : Roma, 25 ago., askanews, - Su mandato della Procura di Venezia, un 25enne senegalese è stato fermato dalla polizia con l'accusa di aver violentato una 15enne a Jesolo lo scorso 23 agosto. Le indagini, ...

Si ferma sulla corsia di sorpasso dell’autostrada : incidente evitato per miracolo : È successo nei pressi della città di Valenza, in Francia. L’uomo alla guida stava controllando la strada su una cartina

Di Maio : 'Sulla gara Ilva ci fu eccesso di potere'. Ma Mittal non si ferma : Di Maio conferma: il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sulla procedura di cessione dell'Ilva è da martedì sulla sua scrivania. Si tratta di 35 pagine - fa sapere con un comunicato - nelle ...

Spazio - la Nasa conferma : c'è ghiaccio anche sulla Luna : Houston, askanews, - La Nasa non ha dubbi: c'è ghiaccio d'acqua anche sulla Luna. Un gruppo di scienziati ha direttamente osservato prove definitive di acqua ghiacciata nelle parti più fredde e meno ...

Ischia - sostituisce la fototessera sulla carta d’identità con un selfie : fermato : Non era di suo gradimento la fototessera sulla carta d’identità scattata cinque anni prima, per questo un 52enne originario della provincia di Foggia ha pensato di sostituirla con un selfie che lo ritraeva con un panorama alle spalle. Il documento al momento di un check-in in albergo non ha però convinto l’addetto alla reception che ha segnalato l’accaduto alla polizia. La decisione presa in autonomia è costata all’uomo la ...

Sassi dal cavalcavia sull'Aurelia : fermato rumeno ubriaco : È stato fermato e tratto in arresto il rumeno 35enne che, in stato di ebbrezza, scagliava Sassi da un cavalcavia lungo la via Aurelia (Roma) contro le auto in transito.A far scattare l"allarme le telefonate effettuate alle forze dell"ordine da alcuni automobilisti che, fortunatamente, non sono rimasti coinvolti in alcun incidente.Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Roma Casalotti, alla vista dei quali il colpevole ha tentato ...

Incideva il suo nome sulla Fontana di Trevi : fermato 21enne : Stava incidendo il suo nome sul marmo della Fontana di Trevi, quando è stato sorpreso da una pattuglia della polizia locale, il giorno della vigilia di ferragosto. L'uomo, un cittadino romeno di 21 anni, nel corso delle procedure di identificazione, ha tentato la fuga.Bloccato dagli agenti del I gruppo Trevi, ha cercato di divincolarsi utilizzando un ombrello appuntito, poi sequestrato. Il ragazzo è stato condotto in stato di fermo ...