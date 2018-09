Shock Bonucci | augurano la morte ai suoi figli | la reazione è veemente!

sportfair

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Leonardoalle prese con un utente Instagram che gli ha rivolto messaggi davvero sconcertanti contro idel calciatore Incredibile quanto l’uomo possa essere cattivo, ancor più assurdo se il “motivo” (se così si può definire) delle cattiverie è prettamente legato al calcio. Uno sport, che dovrebbe divertire e non fomentare odio e polemiche. Ciò che è accaduto a Leonardoè sconcertante. Un utente di Instagram ha augurato laad entrambi idel calciatore, scrivendo un messaggio assurdo al difensore della Juventus: “te devono morì tutti e due i, pezzo di merda!“. Ladiè veemente anche se non certo volgare: “Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i mieiè questo qui. Quello di questa gente. Quello della violenza fatta di gesti, parole e ...