Sex toys da uomo | altro che bambole gonfiabili La realtà virtuale vi lascerà a bocca

(Di mercoledì 12 settembre 2018) C’erano una volta le. A tal proposito mi viene in mente una scena film L’aereo più pazzo del mondo, dove non c’era proprio una “femmina” ma un pilota automatico (se volete ridere riguardate la scena). Difficilmente oggi si acquistano quei surrogati buffi perché anche in questo settore si sono verificati cambiamenti significativi. Facciamo un passettino indietro: negli anni 50, in Germania, fu messa in commercio una bambola dal nome Lilli, reperibile non solo nei negozi per adulti, ma anche presso bar e tabaccherie. Ovviamente era di piccolo formato e ricordava una femme fatale dei fumetti, disegnata da Reinhard Beuthien per la rivista tedesca Bild-Zeitung. Non c’era nulla di male ad acquistare questa mini doll, che veniva soprattutto regalata come gag per gli addii al celibato. Successivamente nei sex shop si trovavanoche si gonfiavano ...