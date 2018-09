Torna per tre fine Settimana la fiera del tartufo di Acqualagna : Roma, 11 set., askanews, - Torna, per tre fine settimana consecutivi, la fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna, giunta alla sua 53esima edizione. La fiera si terrà l'ultimo fine settimana ...

Vuelta 2018 – L’ultima Settimana inizia con la cronometro individuale : percorso e favoriti della 16ª tappa : Oggi la 16ª tappa della Vuelta di Spagna 2018: il percorso e i favoriti della prima frazione dell’ultima settimana di gare della corsa iberica Dopo un’ultima giornata di riposo, i ciclisti tornano in sella alle loro bici per l’ultima settimana di sfide alla Vuelta di Spagna. Si va verso la conclusione dell’edizione 2018 della corsa iberica, attualmente comandata da Yates, leader della classifica generale. Si corre ...

Moderato miglioramento del sentiment a inizio Settimana : ... in proprio in una fase in cui risulta cruciale per contrastare l'effetto della trade war sull'economia.

Medici Senza Frontiere dice che più di 100 migranti sono morti la Settimana scorsa in un affondamento a largo della Libia : Medici Senza Frontiere dice che più di 100 migranti sono morti la settimana scorsa in mare a largo della Libia dopo che il gommone su cui viaggiavano è affondando. Medici Senza Frontiere ha parlato con diversi sopravvissuti dell’affondamento, che sono The post Medici Senza Frontiere dice che più di 100 migranti sono morti la settimana scorsa in un affondamento a largo della Libia appeared first on Il Post.

Turismo. Torna a Forlì e in Romagna la Settimana del Buon Vivere. Dal 21 al 30 settembre via alla nona edizione della manifestazione ... : Oltre ai numerosi ospiti che si alterneranno sul palco dell'Auditorium della Chiesa di San Giacomo con incontri e che spaziano dai luoghi ai confini, dall'economia alla scienza, si conferma tra i ...

Veneto : i lavori della Settimana del Consiglio regionale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Previsto, inoltre, l’esame della Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alle modifiche e integrazioni alla L.R. 20 gennaio 2000, n. 2, ‘Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio’, ai fini del rilascio del parere alla Terza Commissione

Veneto : i lavori della Settimana del Consiglio regionale : Vicenza, 10 set. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale dei lavori consiliari prevede innanzitutto la convocazione della Quinta Commissione consiliare permanente, nelle giornate di lunedì 10 settembre e di mercoledì 12 settembre, a partire dalle ore 10.00, e di giovedì 13 settembre, alle ore 10.30, per

Il Paradiso delle Signore 3 anticipazioni Settimana 10-14 settembre 2018 : ROCCO SCHIAVONE TERZA PUNTATA. Va in onda su Rai 1 torna su Rai 2 la fiction con Marco Giallini e Isabella Ragonese per la regia di Michele Soavi. Di seguito trama e anticipazioni della terza puntata mercoledì 5 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il Paradiso delle Signore 3 anticipazioni settimana 10-14 settembre 2018 EPISODIO 1 – 10 settembre. Milano 1959. Vittorio Conti si prepara a riaprire il ...

Vuelta a España 2018 : il percorso della terza Settimana. La ventesima tappa fa paura : Secondo ed ultimo giorno di riposo alla Vuelta a España 2018: ci si lancia verso la terza decisiva settimana. La lotta tra i big sarà accesissima: fino ad ora non c’è stata una vera e propria battaglia, qualche scontro che si è concluso con un nulla di fatto. Ora invece sarà un tutto per tutto per il podio e per la Maglia Rossa: andiamo a scoprire il percorso di questa terza settimana. Si comincia subito con una fondamentale cronometro ...

Appuntamenti e scadenze : Settimana del 10 settembre 2018 : Martedì 11/09/2018 Aziende : Saipem - Appuntamento: Conference call con gli analisti SOL - CDA - Risultati di periodo Mercoledì 12/09/2018 Appuntamenti : Fed - Beige Book OPEC - Pubblica il rapporto ...

Appuntamenti macroeconomici : Settimana del 10 settembre 2018 : Lunedì 10/09/2018 00:50 Giappone, Partite correnti, atteso 1.852 Mld ¥; preced. 1.176 Mld ¥, 00:50 Giappone, PIL, trimestrale, atteso 0,5%; preced. 0,7%, 03:30 Cina, Prezzi produzione, annuale, atteso ...

Appuntamenti della Settimana a Parma e in provincia : Tutti gli spettacoli sono garantiti anche in caso di maltempo con strutture coperte. Per informazioni info@soragnatourism.com - tel. 0524598932 - 0524 598922. Pedalart a Sala Baganza Parma - Sala ...

Vuelta 2018 - La classifica generale al termine della 2ª Settimana : Simon Yates ancora leadaer dopo la 15ª tappa : Simon Yates ancora in maglia rossa dopo la 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018: ecco la classifica generale dopo la seconda settimana di gare La 15ª tappa della Vuelta di Spagna 2018, da Ribera de ...

La Prova del Cuoco 2018 : gli ospiti della prima Settimana : Cresce l’attesa per l’esordio di Elisa Isoardi ne La Prova del Cuoco. Il programma dopo diciotto anni passerà dalle mani di Antonella Clerici alla compagna di Matteo Salvini. La prima puntata andrà in onda domani a partire dalle ore 11:30 su Rai Uno. La Isoardi sarà affiancata dall’ex rugbista Andrea Lo Cicero, mentre in studio saranno presenti gli chef Silvano Librenti, Antonella Coppola e Luca Pappagallo, il maestro pizzaiolo ...