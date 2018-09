Serie C Girone C 2018 19 | istruzioni per l' uso

Calendario Serie C 2018-2019 : tutte le partite della Juventus U23. Date - programma e avversarie nel girone A : La Juventus U23 disputerà la Serie C 2018-2019 che scatterà il 19 settembre 2018. Oggi è stato sorteggiato il Calendario, la Vecchia Signora è stata l’unica società di Serie A a iscrivere la propria seconda squadra al terzo campionato nazionale come permetteva il nuovo regolamento. I bianconeri hanno adottato questa strategia per cercare di fare crescere i propri giovani. La squadra giocherà le partite casalinghe allo Stadio Moccagatta di ...

Softball - Intergirone Serie A1 : clamorosa vittoria di Nuoro su Bussolengo - vola Forlì - Caronno vicina ai playoff : Il secondo weekend dell’Intergirone di Serie A1 fa registrare una delle sorprese più grandi dell’intero campionato: Bussolengo perde la sua quarta partita di stagione, ma stavolta a battere le venete è Nuoro, ormai lontanissima dalle ambizioni di alta classifica e che sta pensando a cercare una sempre più vana via diretta per la salvezza. Forlì, una volta conquistato il secondo posto, ha invece deciso di togliere quasi tutte le ...

Softball - Intergirone Serie A1 : Forlì si prende un posto nei playoff - Caronno a rischio assalto di Collecchio : La terza delle sei giornate dell’Intergirone di Serie A1 emette altri importanti verdetti per questa stagione di Softball: Forlì ha infatti raggiunto matematicamente un posto nei playoff nel girone A, mentre il girone B vede ancora aperta la battaglia tra Caronno e Collecchio per il secondo posto, con la seconda che dista tre successi (al netto della partita in meno di Caronno) dalla prima. Saronno-Bussolengo Anticipata a mercoledì 5, ...

Serie A 2018-2019 - tutte le partite in diretta streaming su Dazn : il palinsesto completo. Date - programma - orari del girone d’andata : Dazn ha svelato i proprio palinsesto per tutto il girone d’andata della Serie A 2018-2019. La piattaforma streaming di Perform trasmetterà tre partite per ogni giornata del massimo campionato: l’anticipo del sabato sera, il lunch match della domenica e un incontro della domenica pomeriggio. Ci sono comunque piccole variazioni perché si giocheranno due turni infrasettimanali (26-27 settembre e 26 dicembre) e una giornata di sabato (22 ...

Serie A - anticipi e posticipi del girone d’andata : tifosi furiosi per Juve-Inter : Serie A, tutti gli anticipi e posticipi del girone d’andata sono stati resi noti oggi dalla Lega, un po’ di malcontento per Juve-Inter Serie A, gli anticipi ed i posticipi del girone d’andata sono stati resi noti dalla Lega, lasciando un po’ di malcontento. Alcune decisioni penalizzano i tifosi e per la gara tra Juventus ed Inter un po’ di malcontento c’è. La decisione della Lega Serie A è stata quella ...

Softball - Intergirone Serie A1 : Bollate e Bussolengo ai playoff - lotta serrata nei due gironi : Non fa in tempo a finire la seconda giornata dell’Intergirone della Serie A1 di Softball 2018 che già ci sono le prime due formazioni qualificate ai playoff per lo scudetto: Bollate e Bussolengo, dominatrici assolute della stagione in corso, hanno già staccato il pass per proseguire nel cammino che porta al tricolore. Bollate-Castellana Doppia vittoria per le leader del girone A, che finora hanno perso soltanto in un’occasione, ...

Softball - Serie A1 2018 : l’intergirone inizia con una vittoria a testa nel big match Bollate-Bussolengo : Dopo l’attività delle nazionali, per il campionato di Serie A1 di Softball è il momento di riprendere la marcia con la fase intergirone, in cui tutte le squadre di un girone affronteranno le avversarie dell’altro, per un totale di 12 partite suddivise in sei giornate di sola andata. I punti conquistati si accumulano nella classifica dei gironi già noti, senza formazione di nuovi raggruppamenti. Bollate-Bussolengo Big match doveva ...

Serie D - il Bari accende i riflettori sulla quarta Serie : nello stesso girone anche il Messina : La SSC Bari, nata dopo il fallimento dell’FC Bari 1908, è stata inserita nel girone I del prossimo campionato di serie D. La nuova società, di proprietà della famiglia De Laurentiis, sarà attesa da sfide contro compagini calabresi e siciliane, alcune delle quali poco o nulla hanno a che vedere con il massimo campionato nazionale a livello dilettantistico. Si pensi ad esempio al Messina che, sebbene oggi faccia fatica ad uscire dalla ...

Calcio a 5 Serie B - molisane nel girone D : La Chaminade Campobasso è stata inserita nel girone D di Calcio a 5. Dodici squadre, cinque le regioni rappresentate: Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Un raggruppamento nuovo ...

La Barton Cus Perugia nel girone 3 della Serie A : Perugia " Il campionato nazionale di rugby di serie A maschile sarà formato da 30 squadre, suddivise in tre gironi. La Barton Cus Perugia militerà nel 3 insieme a Cavalieri Prato Sesto, Toscana ...