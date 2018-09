Serie B | il Catania non molla | ricorso al TFN | oggi l’udienza

Ripescaggi Serie B - il Catania fa ricorso dopo l’esclusione per decisione del Collegio di Garanzia : Il Catania Calcio ha presentato ricorso al TFN dopo la decisione odierna del Collegio di Garanzia dello Sport Il Collegio di Garanzia dello Sport, oggi, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalle società Ternana e Pro Vercelli per l’annullamento delle delibere del Commissario Straordinario FIGC del 13 agosto 2018, pubblicate con C.U. n. 47, n. 48 e n. 49, e del C.U. n. 10 della LNPB, con cui è stato pubblicato il calendario ...

Calcio - la Serie B resta a 19 squadre. Domani i calendari di C - ma il Catania non ci sta : La Serie B di Calcio resterà a 19 squadre: questa la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che in sostanza ha confermato la scelta della Lega B, appoggiando il blocco dei ripescaggi per riportare il torneo cadetto a 22 squadre. Contrario a questa decisione il presidente del Collegio stesso, Franco Frattini, ma la decisione è stata presa per tre voti contro due. Effetto domino di tale scelta, la composizione dei gironi di Serie C, che in ...

Catania : ricorso al TFN per la tutela del format a 22 della Serie B : Il difetto di giurisdizione così affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport ribadisce, di conseguenza, la piena competenza del Tribunale Federale Nazionale relativamente alla materia in questione.

Niente ripescaggi in Serie B - parla il sindaco di Catania : “scritta una delle pagine più squallide di questo sport” : Il sindaco di Catania commenta il mancato ripescaggio del Catania in Serie B, Salvo Pogliese condanna la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport “Il fatto è che si è arrivati a questo epilogo in totale spregio delle regole e del diritto, per la mera volontà di chi vede nel calcio non la passione condivisa da milioni di persone ma una fonte di guadagno e di lucro”. Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese. ...

Niente ripescaggio per Novara - Catania e Siena : la Serie B rimane a 19 : Il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati. La decisione è stata presa

Il Catania potrebbe essere escluso dai ripescaggi in Serie B : La Serie B continua ad essere in un momento di caos. La decisione del CONI [VIDEO] sul format del campionato a 19 o a 22 squadre, era attesa per venerdì 7 settembre. Il Coni però non ha ancora deciso e ha preso altri giorni per riflettere sulla decisione. La sentenza alla fine dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì. Il presidente del collegio di garanzia, Frattini, ha spiegato che era una decisione troppo importante e quindi serviva del tempo ...

Serie B - ripescaggi : il comunicato del Catania con le precisazioni del club : Lascia perplessi, per usare un eufemismo, il contenuto di un articolo apparso su un quotidiano sportivo secondo il quale "il Collegio di Garanzia dello Sport sarebbe orientato a bocciare gli etnei ...

Catania - ripescaggio in Serie B a rischio : ecco il perché : La battaglia per i ripescaggi in Serie B si arricchisce di un altro potenziale colpo di scena. In attesa infatti delle decisioni della Corte di Giustizia del Coni sulla possibilità di riportare a 22 ...

Coni : si va verso la Serie B a 22 squadre - il Catania rischia la beffa (RUMORS) : La Serie B dovrà ancora aspettare. Ieri si è tenuta a Roma l'udienza alla Camera di Conciliazione del Coni che, tra i vari punti del giorno, doveva esprimersi sul format della nuova Serie B. Da una parte la Lega di B, che chiedeva la conferma del torneo a 19 squadre (con il quale è già iniziato il campionato cadetto), dall'altra le società che chiedono i ripescaggi facendo notare che hanno tutte le carte in regola ed i conti a posto. Sicuramente ...

