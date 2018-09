Serie B a 19 squadre ricorso rifiutato Ultime notizie | parte la Serie C | ma 5 club sono

Un grande pasticcio fino alla fine - ma la Serie B resta a 19 squadre : Tanto rumore per nulla. La serie B resta a 19 squadre: il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, dopo il rinvio della decisione venerdì scorso, ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro il provvedimento con cui il commissario Figc Fabbricini aveva fatto marcia indietro ...

Serie B a 19 - Balata : “Riduzione squadre è la prima pietra del cambiamento” : "La riduzione degli organici vuole essere una prima pietra di un cambiamento di un sistema diventato in questi anni insostenibile e incapace di riformarsi", le parole di Balata. L'articolo Serie B a 19, Balata: “Riduzione squadre è la prima pietra del cambiamento” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Serie B continuerà ad avere diciannove squadre : Il Collegio di garanzia del CONI presieduto dall’ex ministro Franco Frattini ha stabilito lunedì sera con una votazione che le squadre partecipanti al campionato di Serie B 2018/19 rimarranno diciannove. Non ci saranno quindi ripescaggi dalla Serie C: i ricorsi The post La Serie B continuerà ad avere diciannove squadre appeared first on Il Post.

Caos Serie A - in arrivo punti di penalizzazione per due squadre : cambia la classifica [NOMI e DETTAGLI] : Nella giornata di oggi sono arrivate le sentenze sul campionato di Serie B, si è deciso di mantenere il format a 19 squadre. Ma non è di certo finita, sono in arrivo altri ricorsi, la certezza è che non è stata messa la parola fine, non sono da escludere nuovi ribaltoni. Ma è Caos anche per il campionato di Serie A, due club sono a serio rischio penalizzazione. Dopo una Serie di rinvii prenderà il via mercoledì il processo nei confronti ...

Calcio - la Serie B resta a 19 squadre. Domani i calendari di C - ma il Catania non ci sta : La Serie B di Calcio resterà a 19 squadre: questa la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che in sostanza ha confermato la scelta della Lega B, appoggiando il blocco dei ripescaggi per riportare il torneo cadetto a 22 squadre. Contrario a questa decisione il presidente del Collegio stesso, Franco Frattini, ma la decisione è stata presa per tre voti contro due. Effetto domino di tale scelta, la composizione dei gironi di Serie C, che in ...

Niente ripescaggi in Serie B - Frattini desegreta il suo voto : “io contro il campionato a 19 squadre” : Franco Frattini svela il suo voto in occasione del Collegio di Garazia dello sport sui ripescaggi in Serie B “La Serie B resta a 19 squadre ma io ho votato contro”. Lo ha dichiarato Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello sport, dopo l’uscita della decisione di lasciare la Serie cadetta a 19 squadre. “Per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro la decisione presa a ...

Ripescaggi Serie B - il Collegio di Garanzia ha deciso : sarà a 19 squadre : La Serie B 2018/2019 sarà a 19 squadre: presa la decisione che ha decretato l’esclusione delle squadre che ambivano al Ripescaggio Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, ha deciso di lasciare la Serie B a 19 squadre. La decisione di dichiarare inammissibili i ricorsi presentati è stata presa a maggioranza, con il dissenso del presidente del Collegio, Franco Frattini. Il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, “ha dichiarato ...

Frattini : 'Ricorsi inammissibili'. La Serie B resta a 19 squadre : TORINO - Il campionato di Serie B resta a 19 squadre. Lo ha stabilito il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni , che dichiarato inammissibili i ricorsi presentati. Secondo quanto appreso dall' Ansa , la decisione è stata presa a maggioranza, con il dissenso del presidente del collegio ...

