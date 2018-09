Serie A Sassuolo | Peluso | Locatelli e Di Francesco lavorano a parte

Serie A Sassuolo - a parte Di Francesco - Locatelli e Peluso : Sassuolo - Giornata di doppia seduta oggi per il Sassuolo : al mattino la squadra è stata impegnata nel lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni specifiche per reparto, ...

Serie A - la Juve è già prima da sola e a punteggio pieno. Segue a sorpresa il Sassuolo con 7 punti : Si è chiusa ieri sera la terza giornata di Serie A del campionato 2018-19 (e non questa sera come abbiamo erroneamente riportato qui). Una terza giornata che vede già in testa in solitaria la Juventus nonostante un Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol: i bianconeri hanno sconfitto nell’anticipo serale del sabato il Parma per 2-1, e a decidere sono stati ancora una volta Mandzukic (secondo gol stagionale per il croato) e il francese Matuidi. ...

Serie A - tonfo del Napoli contro la Sampdoria. Ok Lazio - Sassuolo e Cagliari : Dopo l'anticipo del venerdì e le due partite giocate ieri che hanno visto le vittorie di Inter e Juventus, la 3 giornata di Serie A è proseguita alle 18 di oggi con la vittoria della Fiorentina di ...

Risultati Serie A - 3^ giornata e classifica : Sampdoria da impazzire contro il Napoli - primi punti per la Lazio - entusiasmanti Cagliari e Sassuolo [FOTO e VIDEO] : 1/42 Foto LaPresse ...

Sassuolo-Genoa 5-2 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Sassuolo-Genoa, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Napoli ko a Genova - il Sassuolo è secondo! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Il Napoli perde nettamente sul campo della Sampdoria, il Sassuolo batte il Genoa e si prende il secondo posto(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 22:22:00 GMT)

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Orgoglioso dei miei ragazzi» : Sassuolo - " Avevamo fatto molto bene a Cagliari, secondo me. Per lo meno meritavamo il pari e forse se fossimo andati noi in vantaggio avremmo vinto. Il pari era il minimo che questi ragazzi ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Sassuolo squadra ambiziosa - mi aspetto ordine e qualità» : GENOVA - Archiviato l'esordio vincente contro l' Empoli , il Genoa è atteso dalla trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo . "Mi aspetto una partita da squadra - ha spiegato l'allenatore ...

Serie A - sponsor sulle maglie in crescita : Juventus al 1° posto - il Sassuolo secondo : Le sponsorizzazioni della Serie A continuano a crescere nonostante la crisi, confermandosi come un investimento pubblicitario anti-ciclico anche nella stagione 2018-19, con budget per complessivi 125 ...

Video/ Cagliari Sassuolo (2-2) : highlights e gol della partita (Serie A 2^ giornata) : Video Cagliari Sassuolo (2-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A. Doppietta di Pavoletti per gli isolani, ma Berardi e il rigore di Boateng impattano(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 09:45:00 GMT)

Serie A - Cagliari-Sassuolo : 2-2. Il tabellino : Boateng esulta dopo il pari su rigore alla Sardegna Arena. Getty Cagliari-Sassuolo 2-2 , Primo tempo 1-0, MARCATORI: 10' Pavoletti, C,, 54' Berardi, S,, 73' Pavoletti, C,, 99' Boateng, S,, rig., ...