Serie A Sassuolo | a parte Di Francesco | Locatelli e Peluso

Serie A - la Juve è già prima da sola e a punteggio pieno. Segue a sorpresa il Sassuolo con 7 punti : Si è chiusa ieri sera la terza giornata di Serie A del campionato 2018-19 (e non questa sera come abbiamo erroneamente riportato qui). Una terza giornata che vede già in testa in solitaria la Juventus nonostante un Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol: i bianconeri hanno sconfitto nell’anticipo serale del sabato il Parma per 2-1, e a decidere sono stati ancora una volta Mandzukic (secondo gol stagionale per il croato) e il francese Matuidi. ...