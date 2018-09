Serie A | la Lega concede la deroga per la fascia in memoria di Astori

Fascia Serie A - La Lega dà l’ok alla Fiorentina per il ricordo di Astori : Adesso è arrivata anche l’ufficialità, la Lega ha dato l’ok alla Fiorentina per consentire al capitano viola di indossare una Fascia per ricordare Davide Astori. E’ questa la comunicazione arrivata al termine dell’assemblea dei club, inoltre il presidente Gaetano Miccichè, ha sottolineato che la norma sulla standardizzazione delle fasce da capitano è nata su richiesta delle stesse società nel 2017. La proroga vale ...

Tappetini virtuali - continua la disputa tra Juventus e Lega Serie A : Se i problemi con Tim sembrano essere stati risolti, la commercializzazione estera del segnale da inviare ai Tappetini da parte di ISG è invece a rischio. L'articolo Tappetini virtuali, continua la disputa tra Juventus e Lega Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Clima teso tra Juventus e Lega Serie A : continua la diatriba sui tappetini pubblicitari virtuali : continua il braccio di ferro tra Juventus e Lega Serie A per i tappetini pubblicitari virtuali continua la il braccio di ferro tra la Juventus e la Lega Serie A per la gestione dei tappetini pubblicitari virtuali vicino alle porte. Oggi la sensazione prima di entrare in Assemblea di Lega, tra l’altro tesa per il tema governance federale, a quanto si apprende, è che la Juve non retrocederà dalla sua posizione, con gli altri club ...

Serie B - la Lega accusa il Coni : “caso ripescaggi? Ha nascosto la polvere sotto il tappeto e se n’è lavato le mani” : Il Coni sotto la lente d’ingrandimento per il caso ripescaggi in Serie B, le accuse dei deputati della Lega Marzio Liuni e Paolo Tiramani “Ancora una volta il Coni ha operato con poca trasparenza e lealtà. La vicenda dei ripescaggi di Serie B ha infatti raggiunto il suo apice dell’assurdo oggi con una sentenza ingiusta e senza senso”. Lo dichiarano i deputati della Lega Marzio Liuni e Paolo Tiramani. “E’ ...

Altadefinizione e GuardaSerie down/ Siti streaming illegale oscurati : Eurostreaming torna con uno stratagemma : Opera della Guardia di Finanza o altro? I Siti di streaming illegale sono bloccati e i suoi fruitori sono già in crisi sui social. Cosa sta succedendo? Ecco le novità(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:07:00 GMT)

ALTADEFINIZIONE - EUROSTREAMING E GUARDASerie DOWN/ Siti di streaming illegale bloccati : cosa è successo : Opera della Guardia di Finanza o altro? I Siti di streaming illegale sono bloccati e i suoi fruitori sono già in crisi sui social. cosa sta succedendo? Ecco le novità(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Bloccati i siti di streaming illegale/ Eurostreaming e GuardaSerie ko : opera della Guardia di Finanza? : opera della Guardia di Finanza o altro? I siti di streaming illegale sono Bloccati e i suoi fruitori sono già in crisi sui social. Cosa sta succedendo? Ecco le novità(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:48:00 GMT)

Bloccati tutti i siti di streaming illegale : addio alle Serie tv Eurostreaming - GuardaSerie e Altadefinizione? : Non è la prima volta e, forse, nemmeno l'ultima fatto sta che da ieri sono stati Bloccati tutti i siti di streaming illegale e i fan delle serie tv si sono riversati sui social per dire la loro a riguardo. C'era chi aspettava con ansia la premiére di Shameless 9 e chi, invece, avrebbe voluto dedicarsi all'ultima maratona prima dell'inizio delle nuove stagioni (il clou è previsto proprio per la settimana che va dal 24 settembre) ma ieri si è ...

Fascia di capitano unica - la Lega Serie A ne discuterà mercoledì in assemblea : Il "caso" Fascia di capitano sarà discusso dai club di Serie A nel corso dell'assemblea di Lega del prossimo 12 settembre. L'articolo Fascia di capitano unica, la Lega Serie A ne discuterà mercoledì in assemblea è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Genoa - gli auguri di Mattarella e della Lega per i 125 anni : ... ricordando anche che il movimento ha "la responsabilità di ripagare l'entusiasmo del pubblico con comportamenti integri e leali, che siano di esempio per i tanti giovani che amano questo sport" . ...

Fasce personalizzate in Serie A - Tommasi : 'Serve autorizzazione Lega' : Il caso delle Fasce di capitano uniche per tutti continua a far discutere e adesso si arricchisce di un nuovo importante capitolo, forse quello decisivo. Dopo lo sfogo del calciatore della Fiorentina ...

Fiorentina - Biraghi sfida la Lega Serie A : "La fascia di Astori non si tocca" : Sono già passati sei mesi dalla morte di Davide Astori ma la figura del capitano della Fiorentina è ancora viva nelle menti di tutti gli appassionati di calcio, soprattutto in quella dei tifosi viola ...

Lega Serie A - basta con la pagliacciata della fascia da capitano uguale per tutti : una regola senza senso che scontenta tutti! : La fascia di capitano unica decisa dalla Lega Serie A, sta facendo molto discutere e tra i calciatori c’è chi la boicotta “Il capitano, in ciascuna delle gare delle competizioni organizzate dalla Lega, deve portare, quale segno distintivo, esclusivamente una fascia fornita dalla stessa Lega”. Con queste poche parole, la Serie A ha annunciato durante l’estate un cambiamento regolamentare davvero incredibile. Una novità a ...

Serie A - fascia da capitano imposta dalla Lega : il Giudice Sportivo non perdonerà più : Niente più spazio per le dediche, né per la fantasia. Da quest'anno, le fasce da capitano, sono imposte dalla Lega. Per il dispiacere del 'Papu' Gomez, che ormai da anni condivideva con i suoi ...