Se approvata | Quota 100 penalizzerà l' assegno tramite ricalcolo col contributivo

: @matteosalvinimi Ricordati anche della quota 41, abolizione della schifosa legge fornero. È stata approvata in 15 g… - GPerottino : @matteosalvinimi Ricordati anche della quota 41, abolizione della schifosa legge fornero. È stata approvata in 15 g… - ElioDiBella : Come me la godrò quando approvata la nuova legge di bilancio avremo reddito di cittadinanza, flat tax, quota cento.… - rcatania68 : RT @Labbufala: #Pensioni: approvata la quota 100. Si potrà andare in pensione a 40 anni con 60 di contributi. -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Tra proposte ed ipotesi che continuano a susrsi, la riforma Pensioni con la100 continua ad essere ai primi posti come argomento di discussione. Ad oggi niente di certo, nemmeno la stessa100, anche se da più parti arrivano conferme che la misura sara' davvero varata nella prossima Legge di Bilancio. Salvini vorrebbe la100 per tutti e senza limitazioni e paletti, invece il mondo accademico, quello di tecnici ed economisti crede la misura sia insostenibile senza vincoli e paletti. Anche Brambilla, esperto previdenziale e soggetto vicino alla Lega per cui ha curato anche alcuni programmi previdenziali, ha ribadito la necessita' di inserire paletti e vincoli alla misura, come riporta il settimanale “Panorama”. Con paletti o senza paletti, vincolata ad una determinata eta' o libera per tutti, di100 una cosa appare certa ed è quella del sistema di calcolo ...