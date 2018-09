Scuola | stipendi docenti | Bussetti ‘Bravi e preparati | meritano motivazioni più forti’

Scuola - il ministro Bussetti : 'Migliorare gli stipendi dei docenti' : Il tema degli stipendi degli insegnanti "andrà affrontato nelle sedi opportune con i sindacati, perché dobbiamo ottenere miglioramenti per i professori. Non posso promettere nulla, ma dire che se lo ...

Contratto Scuola - ultime notizie stipendi docenti e ATA : Bussetti parla di ‘facili promesse’ : Ennesima intervista rilasciata dal ministro Bussetti in questi giorni che precedono l’avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019. Il neo titolare del dicastero di Viale Trastevere, dopo aver parla to a Quotidiano.net su supplenze e sostegno, si è concesso ai microfoni della nota testata ‘Famiglia Cristiana’. Questa volta l’argomento è uno dei più sentiti dal personale scolastico, ovvero quello del rinnovo ...

Contratto Scuola - ultime notizie : pressing per equiparazione stipendi docenti e Ata a quelli degli statali : Il coordinatore nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio, ha espresso le sue considerazioni in merito agli stipendi degli insegnanti e al rinnovo del Contratto scuola . Nell’editoriale pubblicato nell’edizione odierna del quotidiano ‘Italia Oggi’, Di Meglio si sofferma sul fatto che insegnanti e personale Ata rischino un alleggerimento della propria busta paga. Rinnovo Contratto scuola : Gilda ‘Gli stipendi ...

Gli stipendi del personale della Scuola hanno usufruito degli aumenti a partire dal mese di marzo 2018 (anche se si son visti in busta paga più tardi). Ma questi aumenti stanno per scadere. Dopo la lunga trattativa, si era riusciti a giungere ad un rinnovo del contratto molto stretto. L'elemento perequativo stabilito dal CCNL 2016/18

Scuola - stipendi a picco : persi quasi 1000 euro in un anno : Nella Scuola aumenta il numero di precari e si riducono gli stipendi . Dallo studio annuale della Ragioneria generale dello Stato , reso pubblico in queste ore, emerge che 28.403 euro annui, percepiti ...

Nella scuola aumenta il numero di precari e si riducono gli Stipendi: la doppia penalità è ben raffigurata nell'Annuario statistico della Ragioneria generale dello Stato, riguardante l'anno 2016. Dallo studio annuale, reso pubblico in queste ore, emerge che nella scuola il personale non di ruolo, definito "flessibile", è passato, in un solo anno, da 142.247

La Ragioneria dello Stato ha provveduto a rendere noti gli ultimi dati relativi alla Pubblica Amministrazione, riguardanti l'anno 2016: c'è subito da sottolineare il notevole aumento delle posizioni cosiddette flessibili, quasi 23mila in più in un anno, in percentuale il 7,8 per cento in più. Pubblica Amministrazione: in aumento le assunzioni sulla scuola Sono 288.946 i lavoratori che prestano