Scuola | pronti via e gli studenti sono già in piazza | Dal Governo solo

Scuola/ Maturità - l’anno prossimo si cambia ma i prof non sono pronti : L'anno prossimo l'esame di Stato cambierà: via la terza prova, più peso al curricolo del triennio, arriva la relazione sull'alternanza. Novità da non sottovalutare. MARIO PREDIERI(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Esame di terza media, tutti promossi, viva il Gattopardo, di C. BagnoliELIMINARE LA MATURITA'/ Tutti i motivi per farlo, senza rimpianti, di M. Ferrario