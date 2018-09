SCUOLA Graduatoria unica | l' uovo di Colombo che i politici non vogliono capire

ilsussidiario

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Il ngoverno non capisce o fa finta di nonche lacontinua a essere un riproduttore di precari non stabilizzati come chiede l'Europa. MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 07:45:00 GMT)PENSIONI D'ORO/ Quei pifferai di Hamelin che portano via futuro ai giovani/ Bonus merito, la brutta fine di una buona idea