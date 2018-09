Scuola | Governo chiede fiducia su Decreto Milleproroghe e ignora i precari

Scuola - pronti via e gli studenti sono già in piazza : "Dal Governo solo propaganda" : In vista della mobilitazione del 12 ottobre, martedì sera la Rete degli studenti Medi ha lasciato davanti al Ministero...

TREVISO - SCONFIGGE LA LEUCEMIA MA NON I NO-VAX/ Bambino di 8 anni non può tornare a Scuola : appello al governo : No vax in classe, bimbo con LEUCEMIA non può andare a scuola. Cinque suoi compagni non sono vaccinati, un rischio troppo alto per il piccolo di appena 8 anni(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:16:00 GMT)

Scuola - primo sciopero e sit-in alla Camera : 'Governo ha fallito' : Roma, 11 set., askanews, - Alcune centinaia di persone hanno manifestato a Roma, davanti la Camera dei Deputati, nel giorno del primo sciopero del nuovo anno scolastico, proclamato dall'Anief per ...

Precari in piazza - appello Anief al Governo per riaprire le GaE e salvare la Scuola : E' in corso per l'intera giornata di oggi, 11 settembre, il primo sciopero dell'anno scolastico proclamato dall'Anief, dopo che nel corso dell'estate il Governo è venuto meno alle promesse elettorali ,...

Scuola - Bussetti : ‘Governo Renzi non ha ascoltato - né visto : trasparenza nella valutazione docenti’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, durante un’intervista rilasciata alla rivista ‘Panorama‘, ha parlato di diversi argomenti, sollecitato dalle domande della giornalista Emanuela Fiorentino. E’ stato chiesto al nuovo titolare del dicastero di Viale Trastevere quale sia il suo rapporto con colei che l’ha preceduto, vale a dire Valeria Fedeli. ‘Personalmente la rispetto.’ è stata la ...

Scuola - Toccafondi contro ministro Bussetti : ‘Governo da Indietro tutta - senza il genio di Arbore’ : L’ex sottosegretario all’istruzione, Gabriele Toccafondi, ha voluto commentare le ultime decisioni in ambito scolastico contenute nel decreto Milleproroghe e le recenti dichiarazioni del neo ministro Marco Bussetti. Gabriele Toccafondi: ‘Governo e ministro dell’istruzione nostalgici dei tempi antichi’ ‘In un mondo che va avanti e che pone i nostri ragazzi in una situazione sempre più competitiva coi coetanei ...

Scuola - DIETROFRONT SUI VACCINI : AUTOCERTIFICAZIONE FINO AL 2019/ Ultime notizie - Governo : insorge opposizione : VACCINI, nuovo emendamento: prorogata l’AUTOCERTIFICAZIONE. Ultime notizie, DIETROFRONT del Governo in merito alla circolare Grillo: AUTOCERTIFICAZIONE valida FINO a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:55:00 GMT)

Tagli alla Scuola - il governo inglese allerta gli insegnanti : «Niente politica in classe» : Nessuna censura è in atto, spiega anche l' Independent , si vuole solo cercare di far stare la politica lontana dai banchi di scuola. Intanto però, sia i sindacati scolastici che i dirigenti ...

Il governo reintroduce l'obbligo dei vaccini per l'iscrizione a Scuola. Ecco come dovranno comportarsi i genitori : Il governo ci ha ripensato sui vaccini ma le scuole riapriranno tra pochi giorni: come dovranno comportarsi i genitori? Oggi è stato annunciato il dietrofront: la maggioranza è al lavoro su un nuovo emendamento che confermerà l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica.Di fatto, uno stop all'emendamento al Milleproroghe presentato da M5S e Lega che per quest'anno avrebbe permesso di entrare in nidi e materne ...

Milleproroghe - Governo cambia idea su vaccini/ “Bambini a Scuola? Solo immunizzati” : stop emendamento Lega-M5s : vaccini, torna l'obbligo del certificato a scuola? Retromarcia M5s e Lega: torna in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un emendamento del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:52:00 GMT)

Scuola - ministro Bussetti : svolta o continuità con il governo Renzi-Gentiloni? : Un articolo pubblicato dalla testata ‘Il Sussidiario’ non risparmia le critiche nei confronti del neo ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti: l’articolo, firmato Mauro Monti, vice-presidente nazionale dell’associazione DiSAL (Dirigenti scuole autonome e libere), pone l’accento sul fatto che il ministro stia concedendo tutta una serie di interviste per sponsorizzare il cambiamento promesso dal suo governo. ...

Scuola : il nuovo governo bandirà dei nuovi Tfa Sostegno per almeno 5000 posti : Sul Sostegno si gioca una partita molto importante per il futuro della Scuola pubblica italiana. Gli attuali organici sono insufficienti a coprire la domanda nazionale. A fronte di 254mila studenti con disabilità ci sono 139mila docenti di Sostegno.? All’interno di questo contingente 88mila sono di ruolo e 51 mila a tempo determinato, inclusi i circa […] L'articolo Scuola: il nuovo governo bandirà dei nuovi Tfa Sostegno per almeno ...

Tempi e modalità delle assunzioni nella Scuola decise dal governo : Via libera alle assunzioni del personale della scuola per il prossimo anno, il 2018/2019. Il Consiglio dei ministri ha annunciato l'ingresso di 57.322 docenti al posto a tempo indeterminato, di cui 13.

AUTOCERTIFICAZIONE VACCINI A Scuola SE SLITTA MILLEPROROGHE/ Video ultime notizie : Pd e Regioni contro Governo : VACCINI, ministro Grillo: "Nessun passo indietro su obbligo". ultime notizie, l'appello dell'Ordine dei Medici al Parlamento, bagarre politica su rinvio(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:40:00 GMT)