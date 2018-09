Scuola | ‘altro che propaganda Salvini e promesse Bussetti | ecco cosa serve davvero’

scuolainforma

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, si è scagliato contro ladi governo del vicepremier Matteoe contro ledel ministro dell’Istruzione, Marco. Secondo il leader di Sinistra Italiana, lapubblica italiana ha bisogno sopratutto di banchi, sedie, lavagne, docenti e personale Ata e non delle telecamere antidroga o dei messaggi propagandistici del leader della Lega Nord. Fratoianni, Sinistra Italiana: ‘Basta con ladio ledi’ ‘Altro che telecamere antidroga e ladi– tuona Fratoianni – O ledel ministro: nelle scuole del nostro Paese manca tutto e non è una nostra invenzione se persino dirigenti scolastici di importanti istituti, come è avvenuto in questi giorni a Roma, denunciano la totale mancanza di ...