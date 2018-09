: #Ryanair cancella 150 voli in Germania domani. In seguito allo sciopero dei piloti - Agenzia_Ansa : #Ryanair cancella 150 voli in Germania domani. In seguito allo sciopero dei piloti - repubblica : Ryanair, mercoledì sciopero in Germania. La compagnia minaccia: 'Allora tagliamo posti' [news aggiornata alle 15:02] - TelevideoRai101 : Sciopero Ryanair, cancellati 150 voli -

Circa 150 dei 400previsti oggi in partenza e in arrivo in Germania sarannoa causa di uno. Lo ha annunciato il direttore marketing della compagnia,Kenny Jacobs. L'agitazione di 24 ore lanciata dal sindacato tedesco dei piloti, Cockpit, e da quello del personale commerciale, Verdi, è iniziato la notte scorsa alle 3 ora italiana.(Di mercoledì 12 settembre 2018)