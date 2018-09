“Schifoso” Sossio Aruta la combina grossa | Ursula Bennardo in lacrime Esplode Uomini e

caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Ah, se ne vedremo delle belle a Temptation Island Vip, la prima edizione che sarà in onda a partire da martedì 18 settembre su Canale 5. Sono sei le coppie che si metteranno a nudo e cercheranno di resistere a ogni tipo di tentazione. Spazio a Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini con Nicoletta Larini, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Nilufar Addati e il fidanzato Giordano Mazzocchi, Fabio Esposito e Marcella Esposito e infinecon. In occasione del grande e atteso debutto del programma, Simona Ventura ha svelato qualche retroscena inedito sul cast. Al settimanale ‘Chi’ ha rivelato: “L’esperienza di Temptation è scioccante per quanto sia vera”. La conduttrice TV, inoltre, fa delle confessioni abbastanza interessanti su alcuni volti noti die Donne.Simona Ventura, ...