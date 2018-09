Scalfaro | l' uomo che fu la Dc

agi

: Oggi 'Rino' (come lo chiamavano gli amici più stretti) avrebbe compiuto cento anni. È stato l'uomo politico novares… - LaVoceNovara : Oggi 'Rino' (come lo chiamavano gli amici più stretti) avrebbe compiuto cento anni. È stato l'uomo politico novares… - Daldefor : @matteorenzi La fortuna dell’Italia in questa #secondarepubblica , tutti i #capidelloStato del centrosinistra, e tu… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Francesco Cossiga, che con lui aveva un rapporto complesso, una volta lo definì “un gentilottocentesco che, legittimamente, aspira ad assumere la carica di Presidente della Repubblica dopo di me”. Cossiga aveva il dono della sintesi e del tratto di pennello, ragion per cui bisogna riconoscergli che in quel “gentilottocentesco” del vero c’era. Oscar Luigiproveniva da una famiglia baronale calabrese trapiantata in Piemonte, e dello stile sabaudo aveva parecchio e non solo perché portava l’orologio a cipolla nel panciotto. Al tempo stesso però era tutto, ma proprio tutto, meno che ottocentesco. Ci parlavi anche solo una decina di minuti, e ti accorgevi che anche la patina sabauda era, per l’appunto, una patina. L’era, in realtà, di idee chiare e giudizio sintetico, forti convincimenti e ...