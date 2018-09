Sassuolo | Carnevali | ' Con Boateng grande feeling Su Melissa Satta e Federica Nargi'

Sassuolo - Carnevali : 'Noi l'anti-Juve? Non scherziamo. Boateng un campione' : Noi abbiamo sempre avuto questa politica dei giovani, ma negli anni precedenti ci è stata data scarsa attenzione, giocatori come Acerbi avrebbero meritato la Nazionale ma non sono quasi mai stati ...

Inter - Spalletti : "Perso per un rigore - nessun dramma"/ Sassuolo - polemiche per il terreno : Carnevali replica : Inter, Spalletti: "Perso per un rigore, nessun dramma". Ultime notizie, nerazzurri ko contro il Sassuolo: "Qualità del campo decisiva", l'analisi del tecnico(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:07:00 GMT)

Sassuolo : Carnevali - Locatelli è lontano : ANSA, - MILANO, 9 AGO - Milan e Sassuolo non hanno ancora raggiunto l'accordo per la cessione di Manuel Locatelli ma le parti si riaggiorneranno presto. Lo conferma l'ad dei neroverdi, Giovanni ...

Serie A Sassuolo - Carnevali : «De Zerbi giovane e competente - con lui faremo bene» : MILANO - Nel corso della presentazione del calendario della Serie A, ai microfoni di Sky è intervenuto l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali : 'Con De Zerbi possiamo fare un buon campionato, è un ...

Quale futuro per Berardi? Carnevali fa il punto sul gioiello del Sassuolo : Domenico Berardi è stato richiesto da diversi club durante le ultime settimane, l’ad del Sassuolo Carnevali ha fatto il punto della situazione L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, è stato interpellato dai colleghi di Skysport in merito al futuro di Domenico Berardi. Ebbene, il calciatore non dovrebbe muoversi dal Sassuolo: “La Roma non ha richiesto il giocatore. Avevamo parlato coi suoi procuratori ...

Sassuolo - Carnevali fissa il prezzo per Berardi : "Costa 30 milioni" : L'ad neroverde: "Il Milan lo ha chiesto in prestito. Roma? Abbiamo un ottimo rapporto, siamo pronti a parlarne se ci fosse un interesse concreto"