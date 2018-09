Sassari | migrante picchiato | identificato un uomo del branco È un italiano con

Sassari - migrante pestato a sangue da un gruppo di ragazzi : 'Tornatene a casa tua' : Un'altra brutta vicenda, l'ennesima per quanto riguarda le violenze nei confronti degli stranieri, si è consumata nella tarda serata di lunedì 10 settembre per le strade di Sassari, precisamente all'incrocio fra corso Cossiga e viale Berlinguer. Un giovane migrante, un ventiduenne della Guinea, è stato pestato a sangue da almeno cinque ragazzi. Secondo quanto riferisce il sito dell'Ansa, lo straniero è arrivato nella città sarda come rifugiato e ...