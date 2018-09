Sarraj ha i giorni contati | Haftar sempre più forte L' Italia convoca tutti in Sicilia a

huffingtonpost

: RT @Geopoliticainfo: ????Cosa è successo nella notte a #Tripoli: ingresso della Forza Antiterrorismo di #Misurata chiamata d'urgenza da #Sarr… - MarcoBettinor : RT @Geopoliticainfo: ????Cosa è successo nella notte a #Tripoli: ingresso della Forza Antiterrorismo di #Misurata chiamata d'urgenza da #Sarr… - venelli19 : RT @Geopoliticainfo: ????Cosa è successo nella notte a #Tripoli: ingresso della Forza Antiterrorismo di #Misurata chiamata d'urgenza da #Sarr… - ade_immediata : RT @Geopoliticainfo: ????Cosa è successo nella notte a #Tripoli: ingresso della Forza Antiterrorismo di #Misurata chiamata d'urgenza da #Sarr… -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) Il conto alla rovescia è ormai iniziato. E quei razzi sparati contro l'aeroporto di Tripoli ne sono l'esplosiva avvisaglia. Nonostante il diritto interessato lo neghi decisamente, le voci sulle sue probabili dimissioni si rincorrono a Tripoli e ancor più a Bengasi. La questione all'ordine del giorno non è "se" ma "quando" e in quale contesto di reciproche garanzie, Fayez al-uscirà di scena. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, e del sostegno ribadito all'attuale premier libico dal titolare della Farnesina, Enzo Moavero Milanesi, di fatto il "dopo" è sul tavolo di una trattativa che non riguarda solo il variegato arcipelago interno libico, dove a dettar legge non sono ilpiù accerchiato premier né l'uomodella Cirenaica, il generale Khalifa. Quest'ultimo è certo il piùtra i ...