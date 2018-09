Sanzioni a Ungheria | Schlein | “Orban è infantile | non può solo pretendere i soldi dall’Ue”

Orbán - le Sanzioni all’Ungheria servono a difendere la libertà di un paese Ue : Oggi il Parlamento europeo ha adottato con larga maggioranza la relazione della deputata Verde Judith Sargentini, che chiede al Consiglio europeo di attivare l’articolo 7 del Trattato di Lisbona nei confronti del governo autoritario di Viktor Orbán per gravi violazioni dei valori fondamentali dell’Unione, soprattutto in materia di media, università e potere giudiziario. Questa relazione, molto circostanziata e precisa, è stata frutto di un lungo ...

Orban - il Parlamento Ue vota a favore delle Sanzioni all’Ungheria : è prima volta che interviene contro uno Stato membro : Il Parlamento europeo ha approvato con la maggioranza dei due terzi la relazione Sargentini sulla minaccia allo Stato di diritto in Ungheria, dando così il via libera all’applicazione dell’articolo 7 dei Trattati, che nella sua fase più avanzata può condurre a sanzioni contro il Paese. A favore hanno votato 448 eurodeputati, 197 si sono espressi contro, 48 si sono astenuti, per un totale di 693 votanti. Ora dovranno esprimersi i rappresentanti ...

Sanzioni Ue a Ungheria : Salvini e Forza Italia stanno con Orban - M5s voterà a favore : L'Europarlamento discute delle Sanzioni all'Ungheria: Lega e Forza Italia sostengono il premier Viktor Orban e voteranno contro l'applicazione dell'articolo 7 del Trattato Ue, mentre il MoVimento 5 Stelle annuncia voto favorevole alla risoluzione contro Budapest. Orban replica all'Ue: "Non accetteremo minacce".Continua a leggere