Sanità | Ministro Bussetti | “I miei figli sono vaccinati”

meteoweb.eu

: #DiMaio ha appena detto che sta scrivendo con il ministro della Salute, Giulia Grillo un progetto di legge per togl… - davidefaraone : #DiMaio ha appena detto che sta scrivendo con il ministro della Salute, Giulia Grillo un progetto di legge per togl… - BallisaiM : RT @MAURO_PILI: firma e fai firmare +++++ fermiamo Arru & compagni, stanno devastando la sanità sarda firma la petizione per le sue dimis… - agenzia_nova : RT @Key4biz: Finestra sul mondo, di Key4biz e @agenzia_nova -

(Di mercoledì 12 settembre 2018) “Io ili ho vaccinati“: lo ha dichiarato ildell’Istruzione, Marco, ai microfoni di “Circo Massimo” su Radio Capital. “La legge Lorenzin e’ in vigore, aspettiamo che il Parlamento decida sugli emendamenti che dovranno essere votati, dopo ci si adeguera’ alla legge. Il mio orientamento? Io non faccio ildella Salute, faccio il papa’ e come tale ho totale rispetto della legge“. L'articolo: “Ivaccinati” Meteo Web.