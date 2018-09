Sanità | Gallera | calano casi polmonite | 23 positività a legionella 2

Sanità : Gallera - calano casi polmonite - 23 positività a legionella : Milano, 12 set. (AdnKronos) - "L'analisi dei dati effettuata dai tecnici di Ats Brescia relativa ai casi di polmoniti registrate nei comuni del Bresciano e Alto Mantovano conferma un andamento in diminuzione rispetto al picco dei giorni scorsi e costante negli ultimi giorni. Negli ultimi due giorni,

Sanità : Gallera - incontro con questore Milano su emergenza aggressioni : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Un incontro con il questore di Milano per provare a risolvere il problema delle aggressioni in Pronto soccorso dopo l’episodio all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. E’ l’iniziativa presa dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha convocato per il prossimo 24 luglio tutti i Direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche e delle aziende ...