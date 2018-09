Samsung Internet si aggiorna alla versione 7 4 stabile | ecco le novità

Samsung Internet 7.4 arriva sul Play Store in versione stabile con Quick Suggests e News Push : Samsung Internet si aggiorna alla versione 7.4 stabile , introducendo Quick Suggest e News Push , oltre ad alcune altre funzioni viste nella beta. L'articolo Samsung Internet 7.4 arriva sul Play Store in versione stabile con Quick Suggests e News Push proviene da TuttoAndroid.

Samsung Internet Go : ecco le feature che mancano e il file APK : Samsung Internet Go,, nonostante possa apparire come il browser completo, in realtà pare sia privo di quasi tutte le funzionalità più interessanti L'articolo Samsung Internet Go: ecco le feature che mancano e il file APK proviene da TuttoAndroid.